Nou atac cibernetic: „Ai primit un mesaj care te informează că un colet nu a fost livrat și îți cere să accesezi un link pentru actualizarea adresei?

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că infractorii au profitat de faptul că foarte mulți români au făcut cumpărături online, de Crăciun, și au declanșat atacuri cibernetice cu scopul de a avea acces la conturile utilizatorilor.

„Ai primit un mesaj care te informează că un colet nu a fost livrat și îți cere să accesezi un link pentru «actualizarea adresei»”?

Prin astfel de notificări atacatorii încearcă să profite de activitățile uzuale de sezon, precum livrarea de colete, și să obțină astfel date personale sau financiare, deghizându-se în firme de curierat populare și folosind pretexte precum „taxe de depozitare” sau „adresă incompletă” pentru a determina potențiala victimă să dea click pe link-ul din mesajul capcană.

Recomandările specialiștilor de la DNSC, în astfel de cazuri:

Nu accesați linkurile primite prin SMS sau e-mail nesolicitat;

Verificați livrările exclusiv din site-ul sau aplicația oficială a curierului;

Nu introduceți date personale sau bancare sub presiunea timpului;

Analizați cu atenție formularea mesajului (greșeli, caractere neobișnuite, urgență artificială);

Activați autentificarea în doi pași (MFA) pentru conturile online;

Vigilența și verificarea informațiilor din surse oficiale rămân esențiale pentru menținerea unui spațiu digital sigur și de încredere.

FOTO – Facebook.com/DNSC.RO