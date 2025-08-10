ACTUALITATE BAC 2025, sesiunea de toamnă. Candidații susțin proba scrisă la Limba și Literatura Română, luni, 11 august 2025
BANC | Bulă și concediul venețian
Gândul îți propune un banc cu Bulă, peripețiie personajului la Veneția.
– Ștrulă, săptămâna viitoare plec la Veneţia, în concediu.
– Păi, Bulă, la ce mai mergi, că doar ai fost și anul trecut?
– Așa este, dar am avut ghinion atunci, pentru că toate străzile erau inundate.
– Bulă, cum ai reușit să intri cu mașina în șanț?
– Păi, domnule polițist, eram sub influența ființelor psihotrope.
– Cum adică ființe psihotrope, vrei să spui substanțe..