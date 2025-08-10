BANC | Bulă și concediul venețian

Gândul îți propune un banc cu Bulă, peripețiie personajului la Veneția.

– Ștrulă, săptămâna viitoare plec la Veneţia, în concediu.

– Păi, Bulă, la ce mai mergi, că doar ai fost și anul trecut?

– Așa este, dar am avut ghinion atunci, pentru că toate străzile erau inundate.

