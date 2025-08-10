Prima pagină » Bancuri » BANC | Bulă și concediul venețian

10 aug. 2025, 16:36, Actualitate
Gândul îți propune un banc cu Bulă, peripețiie personajului la Veneția.

– Ștrulă, săptămâna viitoare plec la Veneţia, în concediu.
– Păi, Bulă, la ce mai mergi, că doar ai fost și anul trecut?
– Așa este, dar am avut ghinion atunci, pentru că toate străzile erau inundate.

