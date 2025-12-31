Prima pagină » Știri externe » Maia Sandu a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph pentru apărarea democrației și rezistența în fața Rusiei

31 dec. 2025, 13:30, Știri externe
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost recunoscută de publicația britanică The Telegraph drept „Liderul Mondial al Anului”, pentru rolul său decisiv în protejarea democrației, contracararea presiunilor Rusiei și apropierea țării de Uniunea Europeană.

The Telegraph a descris parcursul președintei, care a reușit să câștige alegerile, să mențină majoritatea pro-europeană și să avanseze în parcursul spre UE. Jurnaliștii britanici au notat: „Republica Moldova poate părea o țară mică și îndepărtată despre care nu se știu prea multe. Putin nu o vede așa. Pentru el, fosta republică sovietică este o piesă geopolitică esențială. Vecină cu România la vest și Ucraina la est, o Moldovă obedientă ar crea un nou front de presiune asupra Kievului și ar testa un flanc vulnerabil al NATO. Totuși, în 2025, Maia Sandu – aproape singură și cu siguranță împotriva sorții – a înfruntat amenințarea și a oferit Europei un moment rar de optimism într-un an sumbru. De trei ori în ultimele 14 luni, Kremlinul a complotat pentru a o împiedica la urne. De fiecare dată, aceasta a prevalat, a obținut realegerea pentru al doilea și un ultim mandat, a câștigat un referendum strâns care a aprobat orientarea pro-UE a Moldovei și, în septembrie, a ajutat partidul ei să își păstreze majoritatea parlamentară. Dacă ar fi pierdut, un guvern pro-rus ar fi preluat puterea, ar fi eliminat atribuțiile prezidențiale și ar fi amenințat viitorul democratic al țării”, au scris jurnaliștii de la The Telegraph.

Maia Sandu a subliniat în interviul acordat publicației britanice: Dacă agenții Kremlinului câștigau, asta ar fi însemnat că Rusia va conduce țara.”

Ea avertizează asupra atacurilor hibride rusești: Moldova este una dintre puținele țări care a experimentat întreaga gamă de metode de atacuri hibride rusești. Dar ținta nu este țara noastră. Moldova este doar terenul de testare. Ținta este Europa, democrația pe continent fiind în pericol.

Jurnaliștii britanici apreciază rolul Maiei Sandu în apropierea Moldovei de Uniunea Europeană: „Procesul a fost anevoios, plin de obstacole și amenințări. Cu toate acestea, în 2025, Moldova a deschis negocierile oficiale pentru aderare, în ciuda eforturilor Rusiei de a deraia cursul european”, a notat publicația.

Maia Sandu: ”Nu cred că Putin este interesat de un acord de pace și nu cred că îl va accepta”

Președinta a afirmat că pacea trebuie să fie durabilă: „Vrem o pace dreaptă, una durabilă. Nu dorim o pace care să încurajeze Rusia să revină peste șase luni. Nu cred că Putin este interesat de un acord de pace și nu cred că îl va accepta”, a spus, printre altele, Maia Sandu.

