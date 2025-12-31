Moscova publică un videoclip cu o dronă care ar fi fost utilizată de Kiev în atacul asupra casei lui Putin. UE acuză Rusia de „sabotare“

Armata rusă a reiterat, miercuri, acuzațiile potrivit cărora Ucraina ar fi atacat cu drone reședința președintelui Vladimir Putin, relatează Le Figaro. Ministerul rus al Apărării a publicat o înregistrare video în care apare un soldat cu fața ascunsă, stând lângă epava unei drone, împreună cu o hartă care arată traiectoria dispozitivelor lansate în timpul presupusului atac din noaptea de duminică spre luni.

Aparatul de zbor ar fi fost doborât în timpul acestui atac, pe care Kievul îl denunță ca fiind fals.

Rusia acuză Kievul că a vizat luxoasa și extrem de securizata reședință a lui Vladimir Putin, situată între Moscova și Sankt Petersburg, cu 91 de drone, în noaptea de duminică spre luni. Ucraina a negat imediat orice implicare în operațiune.

Volodimir Zelenski a reiterat marți că aceste acuzații sunt „false”.

„Desigur, partenerii noștri pot verifica dacă acest lucru este fals folosind capacitățile lor tehnice”, a adăugat el în timpul unei conferințe de presă online. Anterior, ministrul său de externe, Andriy Sybiga, a subliniat că Moscova „încă nu a furnizat nicio dovadă plauzibilă”.

UE acuză Rusia de sabotare

La rândul său, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a acuzat, miercuri, Rusia că încearcă să „saboteze” eforturile de pace cu Ucraina, avansând acuzații „nefondate” cu privire la un atac asupra reședinței președintelui Vladimir Putin.

„Afirmația Rusiei potrivit căreia Ucraina ar fi vizat recent obiective guvernamentale cheie din Rusia are scopul de a crea o diversiune”, a avertizat ea într-o postare pe rețeaua de socializare X.

Această nouă întorsătură a evenimentelor dintre Kiev și Moscova vine la scurt timp după o întâlnire Trump-Zelenski în Florida și declarații americane și ucrainene care indicau progrese în negocierile de pace.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a transmis, ieri, că Rusia va continua procesul de negociere privind Ucraina, dar o va face alături de americani.

„Într-adevăr, acesta este un act terorist, care vizează să submineze procesul de negociere. Nu este îndreptat doar împotriva președintelui Putin, aș vrea să reamintesc aici discursul de Crăciun al lui Zelenski și cuvintele pe care le-a adresat lui Putin, ci și împotriva lui Trump, cu scopul de a submina eforturile președintelui Trump de a contribui la o soluționare pașnică a conflictului ucrainean”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus.

Forțele militare ale Rusiei „știu cum, cu ce și când să răspundă” la un atac al Kievului asupra reședinței oficiale a lui Putin, a subliniat Peskov.

De la reședința sa din Florida, președintele american Donald Trump a reacționat luni seară la acuzațiile formulate de Rusia.

„Nu-mi place”, a spus el. „Este un moment delicat. Nu este momentul potrivit”, a criticat el, fără a se distanța de versiunea Kremlinului asupra evenimentelor.

Discursul lui Putin de Anul Nou

Între timp, președintele Vladimir Putin se pregătește să adreseze poporului rus urările de Anul Nou. De la Kremlin, Vladimir Putin se va adresa poporului rus, miercuri, în apropiere de miezul nopții, cu urările sale de Anul Nou, relatează agenția rusă de știri TASS. Acesta va fi al patrulea astfel de discurs, rostit în contextul invaziei Ucrainei pe care a lansat-o în 2022.

Președintele rus este așteptat să facă un bilanț al acestui an crucial în conflict, marcat în special de lansarea negocierilor de pace mediate de președintele american Donald Trump.

