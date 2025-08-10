Prima pagină » Actualitate » Cu cât se vor majora ratele la locuințe din octombrie 2025. IRCC va atinge un maxim istoric

10 aug. 2025, 16:27, Actualitate
Cu cât se vor majora ratele la locuințe din octombrie 2025 / foto: Envato

Cu cât se vor majora ratele la locuințe din octombrie 2025, după ce indicele IRCC va atinge un maxim istoric. Începând cu a doua lună a toamnei, indicele va avea valoara de 6.06%. Creșterea înregistrată de acest indicator ridică semne de îngrijorare printre cetățenii care au credite.

Așa cum arată datele emise de BNR, la momentul actual, IRCC 2025T1 se situează la valoarea de 5.55%. Începând cu data de 1 octombrie 2025, IRCC 2025T2 se va majora, atingând un maxim istoric: 6.06%. IRCC reprezintă indicele de referință pentru creditele consumatorilor.

„Valoarea curentă IRCC 2025T1 este de 5.55%. De la 1 octombrie 2025, IRCC 2025T2 va crește, urmând să aibă valoarea 6.06%”, anunță BNR pe site-ul oficial.

Cetățenii care au rate la bănci primesc o nouă lovitură. Începând cu luna octombrie 2025, valoarea indicelui IRCC va crește de la 5.55% la 6.06%. Acest aspect va marca o creștere a ratelor contractate de cetățenii români (credite în lei). De pildă, în cazul unui credit mediu, rata lunară ar putea fi mai mare cu circa 100 de lei.

Exemplu: Avem un împrumut de 210.000 de lei defalcat pe 300 de luni (credit pe 25 de ani). În prezent, rata ar fi de 1.628 de lei pe lună. În cazul aceluiași împrumut bancar, rata lunară va crește la 1.701 lei, după modificarea valorii IRCC. Practic, lunar, persoana care a contractat creditul respectiv va plăti cu 73 de lei mai mult, arată Prima News.

„Indicele IRCC impactează toți clienții care au o dobândă variabilă. IRCC este, oricum, influențat și de situația politică și economică în care ne aflăm. În următorii 2 ani, nu vor fi scăderi semnificative ale indicelui IRCC. Cel mai mare indice IRCC a fost anul trecut, în trimestrul 4 din 2024, și a fost de 5.9%”, spne Eduard Babota, broker de credite.

Sursă foto: Envato

