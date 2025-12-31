Prima pagină » Actualitate » Munții Dacilor ascund un loc de poveste și plin de mister. Turiștii sunt atrași ca de un magnet

31 dec. 2025, 13:18, Actualitate
Munții Dacilor ascund un loc de poveste și plin de mister. Turiștii sunt atrași ca de un magnet

În unele părții ale României, distracția a început deja, însă nu într-un stil opulet. În Munții Dacilor, turiștii petrec Revelionul conform tradiției. Un peisaj de poveste, preparate tradiționale și muzică bună. Gazdele s-au asigurat că oaspeții o să aibă parte de o experiență de neuitat. Au gătit la foc continuu și au pregătit mici surprize care vor face seara cu adevărat specială pentru turiști.

Aceste lucruri au loc în satul Costești din județul Hunedoara, turiștii au furat startul petrecerilor de Revelion. Încă de pe 30, pensiunile vibrează cu voie bună și distracție, iar natura a fost de partea lor și i-a răsplătit pe oaspeți cu cel mai frumos cadou, zăpada.

„Chiar ne bucurăm pentru acest dar, îl aşteptăm de mult timp şi, sincer, a venit neaşteptat, pentru că acum, în perioada sărbătorilor, nu prea am avut zăpadă în ultimii ani”, spune un turist, potrivit Observator News.

Tot mai mulți turiști aleg să petreacă Revelionul aici

Gazdele s-au pregătit cu tot ce este mai bun pentru vizitatori, de la bucate tradiționale, până la preparate gustoase specifice zonei. Totul a fost gătit în casă: pâinea pe vatră, papanaşii cu dulceaţă de afine din pădure, cozonacul şi multe alte delicii culinare.

„Avem aici noul brad de Crăciun. Uitaţi câte globuri minunate! Am tăiat doi porci anul acesta şi am făcut cârnaţi, tobă, slăninuţă…”, a declarat Cristina Maftei, gazdă, potrivit sursei citate.

„Totul este local. Tot ce se poate luăm de aici, de la oameni din sat. Aici este o ruladă dacică, îi spunem noi, făcută din burta de porc, cu slănină şi cu tot felul de arome. Asta e preferata turiştilor. Aici este tocăniţa din pastramă de oaie. Oaie de-a noastră, românească, foarte gustoasă. Ciorba de perişoare, făcută cu tarhon, cum se face la noi aici în Ardeal”, a declarat Marina Stanciu, gazdă.

„Din 2013, n-am lipsit niciodată de Revelion. În primul rând ne-a plăcut peisajul, felul în care ne-am simţit: foarte liniştiţi, foarte relaxaţi”. „Excepţional totul! Mâncarea foarte foarte bună, autentică. Peisajele… superbe”. „O frumuseţe în primul rând, că este lângă Sarmizegetusa, sunt cetăţile dacice. Toată zona e o frumuseţe”, spun turiştii.

Vizitatorii au avut parte şi de o surpriză. O ceată de căluşari a venit să le arate jocul autentic. Zona promite să nu dezamăgească. De ani de zile, rămâne locul preferat al multor români.

