Nu lăsaţi cumpărăturile pe ultima sută de metri! În ajunul Anului Nou, magazinele se închid mai devreme

Luiza Dobrescu
31 dec. 2025, 13:06, Actualitate
Pe 31 decembrie 2025, marile magazine se vor închide mai devreme decât de obicei, iar pe 1 ianuarie 2025 va fi zi liberă şi pentru angajaţii acestora.  Clienții sunt sfătuiți să nu lase cumpărăturile urgente pe ultima sută de metri.  

Cele mai multe lanțuri de magazine – Carrefour, Kaufland, Lidl, Auchan, Mega Image și Penny – vor fi deschise, în general, între orele 07:00 și 18:00–19:00, în funcție de magazin. Pe 1 ianuarie 2026, majoritatea unităților vor fi închise.

Programul retailerilor de Revelion și în primele zile din 2026:

Magazinele Mega Image

31 decembrie 2025: 07:00 – 19:00
1 ianuarie 2026: închis
2 ianuarie 2026: 09:00 – 19:00
3 ianuarie 2026: program normal

Hipermarketurile Auchan

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
1 ianuarie 2026: închis
2 ianuarie 2026: 10:00 – 22:00

Programul Lidl 

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
1 ianuarie 2026: închis
2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00

Kaufland

1 ianuarie 2026: închis
2 ianuarie 2026: program variabil, în funcție de locație sau centrul comercial

Magazinele Penny

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
1 ianuarie 2026: închis
2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00

Carrefour Hypermarket

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
1 ianuarie 2026: închis

Carrefour Market

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
1 ianuarie 2026: închis

Carrefour Express

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00
1 ianuarie 2026: închis

Platforma Sezamo

31 decembrie: 06:00 – 18:00
1 ianuarie: închis
2 ianuarie: 06:00 – 23:00

Freshful 

31 decembrie: 07:00 – 18:00
1 ianuarie: fără livrări
2 ianuarie: 10:00 – 23:00

Activitatea va fi reluată treptat începând cu 2 sau 3 ianuarie 2026, unele magazine având inițial un program scurt. Retailerii recomandă verificarea orarului fiecărui magazin, deoarece pot exista diferențe locale, mai ales în centrele comerciale.

