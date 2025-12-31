Nu lăsaţi cumpărăturile pe ultima sută de metri! În ajunul Anului Nou, magazinele se închid mai devreme

Pe 31 decembrie 2025, marile magazine se vor închide mai devreme decât de obicei, iar pe 1 ianuarie 2025 va fi zi liberă şi pentru angajaţii acestora. Clienții sunt sfătuiți să nu lase cumpărăturile urgente pe ultima sută de metri.

Cele mai multe lanțuri de magazine – Carrefour, Kaufland, Lidl, Auchan, Mega Image și Penny – vor fi deschise, în general, între orele 07:00 și 18:00–19:00, în funcție de magazin. Pe 1 ianuarie 2026, majoritatea unităților vor fi închise.

Programul retailerilor de Revelion și în primele zile din 2026:

Magazinele Mega Image

31 decembrie 2025: 07:00 – 19:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 09:00 – 19:00

3 ianuarie 2026: program normal

Hipermarketurile Auchan

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 10:00 – 22:00

Programul Lidl

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00

Kaufland

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: program variabil, în funcție de locație sau centrul comercial

Magazinele Penny

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

2 ianuarie 2026: 10:00 – 18:00

Carrefour Hypermarket

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

Carrefour Market

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

Carrefour Express

31 decembrie 2025: 07:00 – 18:00

1 ianuarie 2026: închis

Platforma Sezamo

31 decembrie: 06:00 – 18:00

1 ianuarie: închis

2 ianuarie: 06:00 – 23:00

Freshful

31 decembrie: 07:00 – 18:00

1 ianuarie: fără livrări

2 ianuarie: 10:00 – 23:00

Activitatea va fi reluată treptat începând cu 2 sau 3 ianuarie 2026, unele magazine având inițial un program scurt. Retailerii recomandă verificarea orarului fiecărui magazin, deoarece pot exista diferențe locale, mai ales în centrele comerciale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Tradiții care trebuie respectate de Revelion după ce soarele apune. Gesturi care pot afecta norocul și belșugul din 2026

Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română a făcut anunțul