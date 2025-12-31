Prima pagină » Actualitate » STB introduce în noaptea de Revelion o linie importantă de autobuz. Care sunt liniile de transport disponibile în noaptea dintre ani

STB introduce în noaptea de Revelion o linie importantă de autobuz. Care sunt liniile de transport disponibile în noaptea dintre ani

Nicolae Oprea
31 dec. 2025, 13:27, Actualitate
STB introduce în noaptea de Revelion o linie importantă de autobuz. Care sunt liniile de transport disponibile în noaptea dintre ani

Societatea de Transport București (STB) anunță că în noaptea de Revelion va introduce linia de autobuz – N41, care va funcționa între terminalele „Piața Presei” și „Ghencea”, cu un interval de circulație de 30 de minute, pe durata nopții de Revelion.

Totodată, călătorii vor avea la dispoziție cele 25 de linii de noapte existente, care vor circula în intervalul orar 23:00 – 05:00, la intervale de succedare de 30 de minute între vehicule.

Acestea sunt liniile STB de noapte disponibile în București:

  • N101 (Valea Oltului – Piața Unirii 2);
  • N102 (Granitul – Piața Unirii 2);
  • N103 (Institutul Oncologic – Piața Unirii 2);
  • N104 (FAUR – Piața Unirii 4);
  • N105 (Vulcan Berceni – Piața Unirii 4);
  • N106 (Turnu Măgurele – Piața Unirii 2);
  • N107 (C.F.R. Progresul – Piața Unirii 4);
  • N108 (Pasaj Colentina – Piața Unirii 2);
  • N109 (M Republica – Piața Unirii 2);
  • N110 (Cartier Giulești – Piața Unirii 2);
  • N111 (Complex Titan – Piața Unirii 4);
  • N112 (Piața Reșița – Piața Unirii 4);
  • N113 (Mezeș – Piața Unirii 2);
  • N114 (Autobaza Alexandria – Piața Unirii 2);
  • N115 (Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” – Piața Unirii 2);
  • N116 (Valea Ialomiței – Piața Unirii 2);
  • N117 (M Străulești – Piața Unirii 2);
  • N118 (Zețarilor – Piața Unirii 2);
  • N119 (Complex Băneasa – Piața Unirii 2);
  • N120 (Șoseaua Fundeni – Piața Unirii 2);
  • N121 (Valea Argeșului – Piața Unirii 2);
  • N122 (Pantelimon – Piața Unirii 4);
  • N1 (Romprim – Bucur Obor – Bd. Banu Manta – Piața Danny Huwe – Romprim);
  • N10 (Romprim – Piața Danny Huwe – Bd. Banu Manta – Bucur Obor – Romprim);
  • 100 (Piața Unirii 2 – Piața Presei – Aeroportul Internațional „Henri Coandă”)

Cele mai noi