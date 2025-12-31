Prima pagină » Actualitate » SRI revine în forţă cu un mesaj original de Anul Nou: „Norocul ni-l mai facem şi cu mâinile noastre”. Românii le-au urat şi ei ce-au putut

SRI revine în forţă cu un mesaj original de Anul Nou: „Norocul ni-l mai facem şi cu mâinile noastre”. Românii le-au urat şi ei ce-au putut

Luiza Dobrescu
31 dec. 2025, 13:34, Actualitate
SRI revine în forţă cu un mesaj original de Anul Nou:

Aşa cum a obişnuit deja, în prag de An Nou, Serviciul Român de Informaţii transmite românilor  un mesaj plin de semnificaţii şi, mai ales de subînţeles. Atât le-a trebuit urmăritorilor paginii de facebook, că s-au şi dezlănţuit. 

Mesajul postat de SRI, plin de umor şi semnificaţii, vine însoţit de o poză sugestivă, pe pagina oficială de facebook.

Un răvaş ascuns într-o bucată de plăcintă, tăiată în bucăţi, şi mesajul „Norocul ni-l mai facem şi cu mâinile noastre” a strârnit un val de reacţii şi nu din cele pline de bunătate şi iertare, pe final de an.

Dacă până anul acesta românii se mai amuzau cu astfel de mesaje, pe finalul lui 2025 ln-au rămas datori şi le-au urat celor de la SRI să reuşească „doar cu norocul făcut de mâinile voastre”.

Guvernul nu a constatat oficial demisia ministrului Educației, Daniel David, anunțată public pe 22 decembrie. Când ar urma să fie anunțat un nou nume

Ilie Bolojan are ghinion pe final de an: Curtea de Apel București tocmai i-a blocat o reformă în instanță. Cum a rămas în pom reorganizarea ANCOM

Cele mai noi