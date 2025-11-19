Prima pagină » Actualitate » Grupul francez Renault pregătește concedieri masive la uzina DACIA, din România. Câți angajați vor fi dați afară

Grupul francez Renault pregătește concedieri masive la uzina „Dacia”, din România / foto: Shutterstock

Automobile Dacia traversează o perioadă de presiune internă semnificativă, întrucât negocierile cruciale pentru creșteri salariale au început chiar în momentul în care compania are în vedere lansarea unui program substanțial de plecări voluntare, scrie Profit.ro.

Această inițiativă ar putea reduce forța de muncă cu până la 900 de angajați, creând o atmosferă tensionată în care sindicatele militează pentru siguranța locurilor de muncă, în timp ce conducerea acordă prioritate reducerii costurilor pentru a menține avantajul competitiv al companiei.

Discuții salariale într-un climat tensionat

Cu un număr actual de aproximativ 11.000 de angajați, Dacia intenționează să propună un program de concedieri voluntare menit să-și eficientizeze operațiunile, arată sursa citată.

Stimulentele financiare oferite angajaților care optează pentru plecare variază între 24.000 și 200.000 de lei. Ele vor fi calculate în funcție de vechimea în muncă, și sunt semnificativ mai generoase decât în programele anterioare.

Cu toate acestea, compania va aproba toate cererile, strategia intenționând să păstreze personalul esențial în departamentele cheie.

Contextul acestor negocieri salariale este complex. Salariul minim net lunar la unitate este de 4.200 de lei, iar salariul mediu net este de 8.000 de lei. Potrivit Profit.ro, în urma acordului de anul trecut, care a prevăzut o creștere brută de 700 de lei, așteptările pentru runda actuală sunt pline de tensiune.

Se anticipează o discrepanță semnificativă între creșterile salariale solicitate de reprezentanții sindicatelor și cifrele propuse de conducerea companiei. Sindicatele solicită o mai mare transparență și măsuri de protejare a intereselor forței de muncă. Acest lucru vine în concordanță cu perioada prezentă de incertitudine economică.

Presiunea competitivității globale

Eforturile Dacia de reducere a costurilor sunt determinate de necesitatea de a-și menține poziția în cadrul rețelei mai largi a Grupului Renault.

Costul mediu al forței de muncă din România pe vehicul fabricat este sub 300 de euro, ceea ce o face mai competitivă decât Mexic, Turcia și China, dar mai puțin decât Marocul. Acest lucru plasează compania într-o poziție în care trebuie să echilibreze cu atenție cheltuielile operaționale cu eficiența. În consecință, rezultatul negocierilor salariale este vital pentru asigurarea stabilității interne și a viabilității pe termen lung.

Intențiile de restructurare de la Dacia fac parte dintr-un model mai amplu care se extinde în întreaga industrie auto europeană. Producătorii majori întreprind ajustări similare; de exemplu, Volkswagen a dezvăluit un plan pe termen lung de reducere a forței de muncă cu până la 35.000 de angajați până în 2030.

Această presiune la nivel de industrie pentru optimizarea operațiunilor și reducerea costurilor obligă toți producătorii să își reevalueze strategiile.

Moment decisiv la Dacia

Discuțiile în curs reprezintă un punct de cotitură crucial în relația dintre conducerea Dacia și angajații săi.

În timp ce lucrătorii fac presiuni pentru o remunerare mai bună, compania se concentrează pe disciplina financiară. Găsirea unui compromis echilibrat este absolut necesară.

Încă se caută o soluție ideală pentru a proteja atât stabilitatea financiară a fabricii Dacia, cât și bunăstarea personalului său, într-o industrie care trece printr-o transformare profundă și continuă.

