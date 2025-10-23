BANC | Constatarea lui Bulă!

Dacă e joi, atunci e momentul să ne delectăm cu un nou banc marca Bulă. De această dată, Bulă face o constatare. Iată care este aceasta!

– Frate, de câte ori te întâlnesc, porți aceleași haine. Tu nu te schimbi niciodată?

– Domnule Bulă, suflați în fiolă!

Bunele maniere fac toți banii!

Două tipe stau de vorbă.

– Când am născut primul copil, soțul mi-a dăruit o casă la munte.

– Ce drăguț!

– Daaa! Și, când am născut al doilea copil, mi-a dăruit o casă la mare.

– Ce drăguț!

– Daaa! Și, când am născut al treilea copil, mi-a luat un Jeep!

– Ce drăguț!

– Ție ce ți-a luat soțul tău când ai născut?

– Mi-a plătit un curs de bune maniere.

– Da? Și la ce te ajută?

– La socializare. Înainte spuneam „Du-te dracu’!”, acum spun „Ce drăguț!”.

Se duce un om la un magazin zoo și zice:

– Aveți vreun animal vorbitor?

Vânzătorul:

– Da, avem, poftim o omidă vorbitoare!

Cumpără omul omida, o aduce acasă și o pune într-o cutiuță, pe urmă îi spune:

– Mergi la plimbare?

Ea tace, el strigă mai tare:

– Mergi la plimbare?

Iarăși tace. Omul, enervat la maxim, strigă din toate puterile:

– Mergi la plimbare?

Omida:

– Nu striga, bre, nu vezi că mă încalț?!

Leul se trezește într-o dimineață simțindu-se cu adevărat important. Iese la plimbare și întâlnește o maimuță pe care o întreabă:

Care este animalul cel mai de temut din junglă?

Maimuța, tremurând, zice:

– Măria Ta, leule!

Mai târziu întâlnește o antilopă și o întreabă:

– Care este animalul cel mai de temut din savană?

Antilopa, tremurând, zice:

– De departe Măria Dumneavoastră, leule!

Mai încolo, leul întâlnește un elefant și întreabă:

– Care este animalul cel mai fioros din junglă?

Ca din pușcă, elefantul încolăcește leul cu trompa și începe să-l izbească de copacii din stânga și din dreapta. Și tot așa de câteva ori, după care îl aruncă de pământ și începe să sară pe el cu toate cele patru picioare ale sale.

Când îi dă drumul, leul se trase deoparte, se scutură de praf și, încă amețit, zice:

– Și tu, elefantule! Numai din cauză că nu știi răspunsul, nu trebuie să îți ieși în halul ăsta din pepeni!

