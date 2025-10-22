Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | Ce înseamnă H2SO4

BANCUL ZILEI | Ce înseamnă H2SO4

22 oct. 2025, 09:17, Bancuri
BANCUL ZILEI | Ce înseamnă H2SO4

Bancul zilei de miercuri, 22 octombrie, este o lecție pentru toată lumea – elevii descoperă de ce este bine să învețe, iar cititorii, că orice zi trebuie trăită cu zâmbetul pe buze.

Profesorul de chimie îl întreabă pe elev:

– Elev: ce înseamnă H2SO4?

– Aaaa, dom’ profesor, îmi stă pe limbă… îmi stă pe limbă…

Profesorul:

– Elev! Scuipă repede, că e acid sulfuric!

Să râdem în continuare:

Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.
În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.
La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.
Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.
Bill, înnebunit, începe:
– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!
Nimeni nu are curaj.
– Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.
– Toata averea mea și fata de soție!
Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.
– Bulă, mi-ai salvat fata! Toata averea mea și fata îți aparțin!
– Te dau naibii cu fata ta și cu toata averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, că-l omor!

Patronul și tânărul leneș

Patronul unei întreprinderi se hotărăște să meargă să facă o vizita neanunțată muncitorilor, să vadă cum lucrează aceștia. Plimbându-se pe șantier, vede la un moment dat un tânăr care fuma tacticos la umbra unui pom, rezemat comod de trunchiul copacului.
Văzând ca tânărul nu se sinchisește de apariția lui, patronul se apropie de el și îl întreabă:
– Cu cat ești tu plătit pe lună?
– Cu 150 de Euro, răspunde băiatul.
– Uite aici îți dau 150 Euro, dar cară-te și să nu te mai văd pe aici!
Tânărul ia banii si pleacă.
Nervos, patronul îl cheamă pe șeful de șantier si îl întreabă:
– De cat timp lucra leneșul asta în firma mea?
– A, băiatul acela? Nu lucra aici!
Venea doar să ne aducă pizza!

Vine soția acasă și zice soțului:

– N-o să-și vină să crezi ce norocoasă sunt! Treceam ieri dimineață pe lângă coșurile de gunoi și când văd deasupra o pereche de pantofi superbi, mărimea mea. Uite-i!

– Da?! Mamă, ce noroc!

Peste vreo trei zile soția iar povestește:

– Deci așa noroc nu se poate! Ieri intru pe gangul de la magazin și când mă uit pe un cuier, ce să vezi, o blană de nurcă nou-nouţă!

– Doamne, ce noroc pe tine! Mie nu-mi merge deloc, ieri când să mă culc, am găsit sub pernă o pereche de chiloţi – zic ce noroc, când colo nu erau mărimea mea!

BANC | Bulă plasează un anunţ la matrimoniale

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.

– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că… — Continuarea aici

BANC | Bulă, la sfârşitul anului școlar: „Mamă, eşti o femeie norocoasă!”

La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi … Continuarea aici

BANC | „Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!”

Bulă are bicicletă nou. Într-o zi, vine la mama lui fericit:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!

– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără … — Continuarea aici

Citește și alte bancuri:

BANCUL ZILEI | Într-o noapte, Bulă sună speriat la 112: „Alo, Salvarea?!”

BANC | Mama își duce fiica la ginecolog. Medicul le scrie următoarele diagnostice: mamei-HP, fiicei-HHP

BANCUL ZILEI | „50 de lei, pentru două minute de muncă?”

BANC | Bulă și Ștrulă vor să treacă granița spre Ungaria, dar fără să-i prindă vameșii

BANC | Bulă merge la oftalmolog, care îi arată pe tablă literele: C Z W N O S T A X C Z

Mediafax
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată raportul preliminar INSEMEX
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
KanalD
Violonistul Varujan Cozighian a murit la vârsta de 89 de ani! Filarmonica George Enescu este în doliu
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Călin Georgescu e desființat. Ministrul Apărăii Naționale: Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav
Evz.ro
Detalii îngrijorătoare despre Doru Octavian Dumitru, după AVC. Ce spune familia
A1
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă: „Rugați-vă”
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Ce se întâmplă în aceste momente cu Doru Octavian? Actorului i s-a făcut rău înaintea unui spectacol și a ajuns în stare gravă la spital. Declarațiile familiei: „Are nevoie mai mult ca niciodată de respectul și gândul vostru bun”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Nivel de alertă ridicat în Franța pentru gripa aviară
EXTERNE „Țara românilor” din Europa care oferă 2.500 de euro tinerilor sub 35 de ani care vor să devină șoferi de TIR. Cât câștigi lunar din această meserie
09:26
„Țara românilor” din Europa care oferă 2.500 de euro tinerilor sub 35 de ani care vor să devină șoferi de TIR. Cât câștigi lunar din această meserie
SPORT Cristiano Bergodi e noul antrenor al celor de la U Cluj. Salariul și durata contractului italianului
09:21
Cristiano Bergodi e noul antrenor al celor de la U Cluj. Salariul și durata contractului italianului
EXTERNE Avionul premierului australian a fost forțat să aterizeze de urgență în SUA. Ce s-a întâmplat
09:20
Avionul premierului australian a fost forțat să aterizeze de urgență în SUA. Ce s-a întâmplat
ACTUALITATE Ce a fost găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata care a murit în urma exploziei din Rahova. Ancheta dată peste cap
09:12
Ce a fost găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata care a murit în urma exploziei din Rahova. Ancheta dată peste cap
POLITICĂ Moşteanu se războieşte cu Georgescu, pe câmpul de luptă al facebook-ului: „Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor” / Georgescu: „Justiția să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare”
09:03
Moşteanu se războieşte cu Georgescu, pe câmpul de luptă al facebook-ului: „Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor” / Georgescu: „Justiția să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare”
EXTERNE Specia de insecte banală în România, apărută în premieră într-una dintre cele mai reci țări din lume. Fenomenul, pus pe seama încălzirii globale
09:01
Specia de insecte banală în România, apărută în premieră într-una dintre cele mai reci țări din lume. Fenomenul, pus pe seama încălzirii globale