Liberalul Rareș Bogdan îi pune condiții lui Bolojan: „Trebuie să se consulte și să ne informeze”

Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat sâmbătă la Antena 3 că liberalii nu vor vota în Parlament împotriva lui Ilie Bolojan.

Europarlamentarul îi cere însă lui Bolojan să nu mai fie autocrat, ci să se consulte cu partidul înainte de a lua decizii.

„Noi nu o să ne dăm jos premierul”

„Eu nu am un război cu Ilie Bolojan și nu caut vinovați (…) eu spun că singura șansă pentru România o reprezintă investițiile, să sporim investițiile, investitorii sunt speriați și nu mai fac investiții””, a declarat Rareș Bogdan.

Europarlamentarul liberal consideră că suprataxarea nu va funcționa, însă a adăugat că parlamentarii PNL nu vor vota împotriva propriului premier.

„Noi nu o să ne dăm jos premierul, nici un liberal nu va vota împotriva propriului premier (…) Eu vă spun, cunoscând bine PNL, nu cred că un parlamentar PNL va vota împotriva legii bugetului atât timp cât bugetul este propus de un ministru de Finanțe liberal și de un prim-ministru liberal”, a spus europarlamentarul.

„Trebuie să se consulte și să ne informeze”

Rareș Bogdan a refuzat să facă scenarii privind o posibilă schimbare a lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului.

„Singurul lucru pe care ar trebui să îl înțeleagă Bolojan și echipa guvernamentală este că trebuie să se consulte și să ne informeze. Ca să poată fi ajutat să li se explice oamenilor, să fie sprijiniți nu poate să ia deciziile în spatele ușilor închise. Este vorba de România. Eu cred că, în prezent, coaliția actuală trebuie să se pună cu picioarele în apa rece și să discute (…) Eu cred că majoritatea trebuie să fie pro-europeană”, a precizat Rareș Bogdan.

Anterior, europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a lansat mai multe atacuri la adresa direcției economice a Guvernului. El a spus că România se îndepărtează rapid de principiile economiei liberale și riscă să intre într-o criză profundă generată de propriile decizii politice.