Cel mai lung tunel feroviar, care va uni Italia, Franța și Austria, este în construcție

14 feb. 2026, 21:28, Știri externe
Cea mai lungă conexiune subterană pentru trenuri va avea o lungime de peste 60 de kilometri, iar costurile se vor ridica la 8,5 miliarde de euro.

Aceasta va lega Austria și Italia și va fi formată din două tuneluri. În paralel se va construi și cel mai lung tunel feroviar care va avea 57,5 kilometri și va conecta Franța și Italia, relatează Știripesurse.

Cea mai lungă legătură feroviară subterană va permite circulația trenurilor între orașele Innsbruck, din Austria, și Fortezza, din Italia, potrivit Express. Proiectul, evaluat la aproximativ 8,54 miliarde de euro, vizează construirea impresionantului Tunel Brenner, aflat în prezent în execuție, care va avea o lungime de 55 de kilometri.

La această infrastructură se va adăuga și tunelul din valea Inn, inaugurat în 1997, situat la sud de Innsbruck, cu o lungime de 12,7 kilometri. Finalizarea Tunelului Brenner este estimată pentru anul 2032, iar conectarea sa cu tunelul existent va crea o rețea subterană continuă de 64 de kilometri. Potrivit constructorilor, aceasta va deveni cea mai lungă conexiune feroviară subterană din lume.

Tot în Europa urmează să fie construit și cel mai lung tunel feroviar din lume. Spre deosebire de proiectul dintre Austria și Italia, acesta va fi realizat dintr-un singur tronson. Mașini de forat de mari dimensiuni vor săpa un tunel de 57,5 kilometri prin Munții Alpi, pentru a conecta rețelele de cale ferată de mare viteză din Franța și Italia. Noua linie va lega orașele Lyon și Torino. Investiția este estimată la 25 de miliarde de euro, iar finalizarea lucrărilor este prevăzută pentru anul 2033.

