Donald Trump nu renunță la Groenlanda. Premierul danez: „Este foarte serios în privinţa acestei teme"

Ruxandra Radulescu
14 feb. 2026, 21:58
Donald Trump nu renunță la Groenlanda. Premierul danez:

Premierul danez Mette Frederiksen a declarat sâmbătă, în cadrul Conferinței de la Munchen, că preşedintele american Donald Trump persistă în ambiția sa de a prelua Groenlanda, relatează DPA, preluată de Agerpres.

Deşi perspectiva unui conflict între aliaţi din cadrul NATO pentru insula arctică, a devenit un scenariu îndepărtat, în ultima perioadă, premierul Mette Frederiksen a declarat că criza nu s-a încheiat.

„Cred că dorinţa preşedintelui american este exact la fel. Este foarte serios în privinţa acestei teme”, a declarat ea la un panel de la Conferinţa de Securitate de la Munchen.

„Oamenii din Groenlanda nu vor să devină americani”

Moderatorul panelului a întrebat-o pe şefa guvernului de la Copenhaga dacă există un preţ pentru care Danemarca ar fi dispusă să vândă Groenlanda lui Trump.

„Binenţeles că nu. Poţi pune un preţ pe o parte a Spaniei? Sau o parte a SUA?”, a răspuns ea.

„Trebuie să protejăm statele suverane. Trebuie să protejăm dreptul oamenilor la autodeterminare. Iar oamenii din Groenlanda au fost foarte clari: nu vor să devină americani”, a adăugat şefa guvernului danez.

Premierul Mette Frederiksen a precizat că susţine o creştere a prezenţei NATO în Groenlanda pentru a proteja Arctica, unul dintre pretextele avansate de Trump pentru a încerca să obţină controlul asupra insulei.

La o întâlnire de la Davos de luna trecută, Trump şi-a retras ameninţările de a folosi forţa militară pentru a ocupa Groenlanda şi a renunţat şi la taxele vamale punitive anunţate împotriva mai multor ţări europene care s-au opus demersului său.

