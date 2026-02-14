Prima pagină » Știri externe » China va elimina taxele vamale pentru Africa

14 feb. 2026, 23:30, Știri externe
China are deja aplicată o politică de taxe vamale zero pentru importurile din 33 de țări africane, însă Beijingul a anunțat anul trecut intenția sa de a extinde această politică la toți cei 53 de parteneri diplomatici de pe continent.

Potrivit Profit.ro, China reprezintă primul partener comercial al Africii, dar și un actor majoritar în finanțarea marilor proiecte de infrastructură ale regiunii.

De la 1 mai, taxele vamale vor fi zero pentru toate țările africane, însă doar Eswatini, care întreține relații diplomatice cu Taiwan, nu va fi vizat de această politică a Chinei. Insula Taiwan și China continentală sunt separate politic de la războiul civil chinez, care s-a încheiat în 1949. Beijingul revendică teritoriul și declară că dorește o „reunificare” pașnică, dar nu exclude utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra teritoriului insular.

De la impunerea de taxe vamale ridicate la nivel mondial de către președintele american Donald Trump, anul trecut, multe țări africane se orientează din ce în ce mai mult către China și alți parteneri comerciali.

Președintele chinez a spus că decizia privind eliminarea taxelor vamale „va oferi fără îndoială noi perspective pentru dezvoltarea Africii”, în momentul în care liderii continentului se reunesc la Addis Abeba, în Etiopia, în cadrul summitului anual al Uniunii Africane.

