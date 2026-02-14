Un sat în care se organizează Jocurile Olimpice de Iarnă a rămas, în doar trei zile, fără prezervative

Record la Jocurile Olimpice de iarnă. Prezervativele oferite gratuit pentru concurenți s-au epuizat în doar trei zile.

„Proviziile s-au terminat în doar trei zile”, a declarat un sportiv anonim ziarului italian La Stampa, relatează Știripesurse. „Ne-au promis că vor mai sosi, dar cine știe când.”

Sportivul a dat vina pe organizatorii olimpiadei despre care a spus că nu au fost prea generoși. „La Paris, sportivii au primit 300.000 de prezervative – câte două pe zi fiecare – dar numărul acestor Jocuri de Iarnă a fost semnificativ mai mic: nici măcar 10.000”, se arată în articolul La Stampa.

Puțin sub 3.000 de sportivi concurează la Jocurile Olimpice de iarnă, comparativ cu aproximativ 10.500 la Jocurile de la Paris de acum doi ani.

„Un subiect care nu ar trebui să provoace jenă”

În cursul săptămânii trecute, guvernatorul regiunii Lombardia, Attilo Fontana, a declarat că subiectul nu ar trebui să fie unul jenant.

„Da, oferim prezervative gratuite sportivilor din satul olimpic,” a spus el într-o postare pe rețelele sociale. „Dacă unii pare ciudat, ei nu sunt la curent cu practica olimpică consacrată. A început la Seul în 1988 pentru a crește gradul de conștientizare în rândul sportivilor și tinerilor despre prevenirea bolilor cu transmitere sexuală — un subiect care nu ar trebui să provoace jenă.”

Fontana a distribuit, de asemenea, o postare pe Instagram a patinatoarei spaniole Olivia Smart, în care le-a arătat urmăritorilor sale prezervative ștampilate cu logo-ul galben al Regiunii Lombardia. „Le-am găsit” spune ea în clip, care a devenit viral. „Au tot ce-ți trebuie.”

Există o mulțime de alte activități pentru a-i ține ocupați pe sportivi în satul olimpic, inclusiv o sală de sport mare, meciuri de fotbal de masă și air hockey, precum și chiar un pian. Există și automate gratuite de băuturi, pline cu smoothie-uri Coca-Cola și Innocent.



