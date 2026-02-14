Prima pagină » Actualitate » Oana Țoiu a discutat la Munchen despre coordonare sporită pe Flancul Estic și investiții în inovație militară

Oana Țoiu a discutat la Munchen despre coordonare sporită pe Flancul Estic și investiții în inovație militară

14 feb. 2026, 22:31, Actualitate
Oana Țoiu a discutat la Munchen despre coordonare sporită pe Flancul Estic și investiții în inovație militară

Șefa diplomației, Oana Țoiu, a participat la Munchen la Conferința de Securitate, pe tema ”Implicațiile războiului cu sisteme autonome, inclusiv drone”. În cadrul discuției a fost dezbătută și întărirea apărării în regiunea Mării Negre, pentru contracararea încălcărilor spațiului aerian aliat.

Oana Țoiu, prezentă  la Conferința de Securitate de la Munchen

Reuniunea a adus la aceeași masă 35 de decidenți și experți în securitate din spațiul transatlantic, printre care și Chris Brose, președintele Anduril Industries.

„Astăzi la Conferința de Securitate de la Munchen am deschis lucrările sesiunii de lucru ”Implicațiile războiului cu sisteme autonome, inclusiv drone” împreună cu Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și Comandantul forțelor americane din Europa. Sesiunea de lucru în care am avut intervenția principală a reunit 35 de decidenți și experți în domeniul securității din spațiul transatlantic, inclusiv președintele Anduril Industries Chris Brose.

Am menționat rezultatele de stimulare a industriei de apărare transatlantice cu ocazia NATO Industry Forum pe care l-am găzduit în București anul trecut, nevoia de coordonare diplomatică sporita pe Flancul Estic, oportunitățile pentru industria de apărare românească și a aliaților și importanța inovației tehnologice și a scurtării ciclurilor de inovare. Am subliniat necesitatea utilizării finanțării UE pentru nevoile de apărare NATO.

Cu acest prilej am discutat cu generalul Grynkewich despre determinarea NATO pentru a întări descurajarea și apărarea în regiunea Mării Negre în cadrul oferit de misiunea NATO Santinela Estului/ Eastern Sentry, lansată în vederea contracarării încălcărilor spațiului aerian aliat.

Sesiunea a fost moderată de Kristi Rail, directoarea centrului internațional pentru apărare și securitate din Estonia”, a precizat Oana Țoiu pe Facebook.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Alina Gorghiu joacă în hora satului argeşean Gliganu. La final, s-a dres cu o porţie de gogoşi
19:46
Alina Gorghiu joacă în hora satului argeşean Gliganu. La final, s-a dres cu o porţie de gogoşi
Cazul Eugen Galeș, criminalul în serie care a îngrozit România, la MARTORII – Duminică, 15 februarie, ora 19:00
19:00
Cazul Eugen Galeș, criminalul în serie care a îngrozit România, la MARTORII – Duminică, 15 februarie, ora 19:00
EXCLUSIV Trandafiru’, cât e trandafiru’? E „nebunie” de Ziua îndrăgostiților. La mare căutare sunt fuduliile de porc, în piețe se vinde țelina, iar la cofetărie e „bătaie” pe inimioare cu fructul pasiunii. Gândul a luat pulsul Bucureștiului de Valentine’s Day
18:41
Trandafiru’, cât e trandafiru’? E „nebunie” de Ziua îndrăgostiților. La mare căutare sunt fuduliile de porc, în piețe se vinde țelina, iar la cofetărie e „bătaie” pe inimioare cu fructul pasiunii. Gândul a luat pulsul Bucureștiului de Valentine’s Day
INEDIT Care este cel mai lung zbor din întreaga lume. Durează aproximativ 19 ore și parcurge 15.000 de kilometri
18:28
Care este cel mai lung zbor din întreaga lume. Durează aproximativ 19 ore și parcurge 15.000 de kilometri
ACTUALITATE Marea Insulă de Gunoi din Pacific se transformă întru-un continent plutitor populat de vietăți marine călătoare
18:04
Marea Insulă de Gunoi din Pacific se transformă întru-un continent plutitor populat de vietăți marine călătoare
ULTIMA ORĂ Ciolacu aşteaptă un premiu în economie. Are şi un mesaj pentru Bolojan:”Ilie, astâmpără-te și spune-le oamenilor adevărul”
17:46
Ciolacu aşteaptă un premiu în economie. Are şi un mesaj pentru Bolojan:”Ilie, astâmpără-te și spune-le oamenilor adevărul”
Mediafax
Alexei Navalnîi a fost otrăvit. Acuzații grave aduse Rusiei de cinci state europene
Digi24
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Fostă patinatoare, jefuită și ucisă brutal. A fost împușcată în propria mașină, la doar 28 de ani
Mediafax
Stubb: Imperialismul și expansiunea sunt înscrise în ADN-ul lui Putin și al Rusiei
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
România, printre ultimele locuri din lume la adopția de mașini electrice
Descopera.ro
Balcanii și Marile Puteri. Ce se întâmpla aici în anii 1912–1913
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Neuroștiință și comportament social: De ce unii oameni par că nu simt niciodată jenă?
TRANSPORT Cel mai lung tunel feroviar, care va uni Italia, Franța și Austria, este în construcție
21:28
Cel mai lung tunel feroviar, care va uni Italia, Franța și Austria, este în construcție
FLASH NEWS Care este costul războiului? Viceprim-ministrul ucrainean:„Costul se ridică la 100 de miliarde $. 90 de miliarde împrumut de la UE nu sunt suficiente”
21:15
Care este costul războiului? Viceprim-ministrul ucrainean:„Costul se ridică la 100 de miliarde $. 90 de miliarde împrumut de la UE nu sunt suficiente”
CONTROVERSĂ Un sat în care se organizează Jocurile Olimpice de Iarnă a rămas, în doar trei zile, fără prezervative
21:06
Un sat în care se organizează Jocurile Olimpice de Iarnă a rămas, în doar trei zile, fără prezervative
FLASH NEWS Liberalul Rareș Bogdan îi pune condiții lui Bolojan: „Trebuie să se consulte și să ne informeze”
20:58
Liberalul Rareș Bogdan îi pune condiții lui Bolojan: „Trebuie să se consulte și să ne informeze”
FLASH NEWS Românul care a înființat singurul sat românesc din SUA a fost găsit mort în casă. Polițiștii bănuiesc că e vorba de o crimă
20:33
Românul care a înființat singurul sat românesc din SUA a fost găsit mort în casă. Polițiștii bănuiesc că e vorba de o crimă
CONTROVERSĂ Statele Unite l-au capturat pe Maduro cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentagonul a folosit modelul Claude în timpul raidului din Venezuela
20:32
Statele Unite l-au capturat pe Maduro cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentagonul a folosit modelul Claude în timpul raidului din Venezuela

Cele mai noi

Trimite acest link pe