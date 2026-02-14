Oana Țoiu a discutat la Munchen despre coordonare sporită pe Flancul Estic și investiții în inovație militară

Șefa diplomației, Oana Țoiu, a participat la Munchen la Conferința de Securitate, pe tema ”Implicațiile războiului cu sisteme autonome, inclusiv drone”. În cadrul discuției a fost dezbătută și întărirea apărării în regiunea Mării Negre, pentru contracararea încălcărilor spațiului aerian aliat.

Oana Țoiu, prezentă la Conferința de Securitate de la Munchen

Reuniunea a adus la aceeași masă 35 de decidenți și experți în securitate din spațiul transatlantic, printre care și Chris Brose, președintele Anduril Industries.

„Astăzi la Conferința de Securitate de la Munchen am deschis lucrările sesiunii de lucru ”Implicațiile războiului cu sisteme autonome, inclusiv drone” împreună cu Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și Comandantul forțelor americane din Europa. Sesiunea de lucru în care am avut intervenția principală a reunit 35 de decidenți și experți în domeniul securității din spațiul transatlantic, inclusiv președintele Anduril Industries Chris Brose.

Am menționat rezultatele de stimulare a industriei de apărare transatlantice cu ocazia NATO Industry Forum pe care l-am găzduit în București anul trecut, nevoia de coordonare diplomatică sporita pe Flancul Estic, oportunitățile pentru industria de apărare românească și a aliaților și importanța inovației tehnologice și a scurtării ciclurilor de inovare. Am subliniat necesitatea utilizării finanțării UE pentru nevoile de apărare NATO.

Cu acest prilej am discutat cu generalul Grynkewich despre determinarea NATO pentru a întări descurajarea și apărarea în regiunea Mării Negre în cadrul oferit de misiunea NATO Santinela Estului/ Eastern Sentry, lansată în vederea contracarării încălcărilor spațiului aerian aliat.

Sesiunea a fost moderată de Kristi Rail, directoarea centrului internațional pentru apărare și securitate din Estonia”, a precizat Oana Țoiu pe Facebook.