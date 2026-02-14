Prima pagină » Știri externe » Care este costul războiului? Viceprim-ministrul ucrainean:„Costul se ridică la 100 de miliarde $. 90 de miliarde împrumut de la UE nu sunt suficiente”

Care este costul războiului? Viceprim-ministrul ucrainean:„Costul se ridică la 100 de miliarde $. 90 de miliarde împrumut de la UE nu sunt suficiente”

14 feb. 2026, 21:15, Știri externe
Care este costul războiului? Viceprim-ministrul ucrainean:„Costul se ridică la 100 de miliarde $. 90 de miliarde împrumut de la UE nu sunt suficiente”

Viceprim-ministrul Ucrainei, Taras Kachka, a declarant în cadrul Conferinței de Securitate de al Munchen că Ucraina suportă o realitate financiară dură – costul real al unui an de război se ridică la peste 100 de miliarde  de dolari, iar banii veniți de la UE nu sunt suficienți pentru a menține capacitatea de apărare a Ucrainei.

Taras Kachka a precizat la Conferința de la Munchen că, deși Parlamentul European a aprobat recent un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina pentru perioada 2026-2027, această sumă este insuficientă pentru a acoperi toate nevoile de război. Potrivit politicianului ucrainean, anul acesta Kievul are nevoie de 100 de miliarde de dolari pentru a menține efortul de război împotriva Rusiei. Chiar și cu sprijin extern masiv, bugetul Ucrainei pentru 2026 se confruntă cu un deficit de aproximativ 19 miliarde de dolari necesari doar pentru a menține stabilitatea macrofinanciară.

Afirmația lui Kachka face referire la faptul că pachetele de sprijin internațional sunt adesea direcționate către obiective specific, iar costurile esențiale rămân neacoperite. Oficialii ucraineni au avertizat anterior că menținerea armatei la dimensiunea actuală pe termen lung , până la 10 ani, ar putea costa până la 700 de miliarde de dolari în cheltuieli de apărare care nu sunt incluse în bugetul de stat obișnuit.

Rusia alocă aproape 40% din buget în mașinăria de război

De cealaltă parte a baricadei, Rusia alocă pentru războiul din Ucraina aproximativ 5,1% din PIB, conform spuselor ministrului rus al Apărării, Andrei Belousov, ceea ce înseamnă aproximativ 135 miliarde de dolari. Aproximativ 82% din cheltuielile de apărare ale Rusiei din anul 2025 au mers către susținerea războiului din Ucraina. Cheltuielile ar urma să crească anul acesta, unde se estimează că aproximativ 38% din bugetul federal al Rusiei pentru anul curent este alocat apărării și securității naționale.

Partidul lui Jordan Bardella este lider detașat în sondajele în Franța. Cum arată acum tabloul politic din hexagon

Statele Unite l-au capturat pe Maduro cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentagonul a folosit modelul Claude în timpul raidului din Venezuela

Zelenski și Orban, replici tăioase în marja Conferinței de la München. După ironia la adresa mărimii burții lui Orban, premierul maghiar ripostează

Recomandarea video

Citește și

TRANSPORT Cel mai lung tunel feroviar, care va uni Italia, Franța și Austria, este în construcție
21:28
Cel mai lung tunel feroviar, care va uni Italia, Franța și Austria, este în construcție
CONTROVERSĂ Statele Unite l-au capturat pe Maduro cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentagonul a folosit modelul Claude în timpul raidului din Venezuela
20:32
Statele Unite l-au capturat pe Maduro cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentagonul a folosit modelul Claude în timpul raidului din Venezuela
INEDIT Jurnalista care a avut parte de o experiență paranormală. „Am vrut să fug…”
20:27
Jurnalista care a avut parte de o experiență paranormală. „Am vrut să fug…”
MESAJ Zelenski și Orban, replici tăioase în marja Conferinței de la München. După ironia la adresa mărimii burții lui Orban, premierul maghiar ripostează
19:44
Zelenski și Orban, replici tăioase în marja Conferinței de la München. După ironia la adresa mărimii burții lui Orban, premierul maghiar ripostează
ȘOCANT Bătaie generală la bordul unui avion care zbura pe ruta Antalya – Manchester. Ce sancțiuni au primit pasagerii implicați în conflict
19:00
Bătaie generală la bordul unui avion care zbura pe ruta Antalya – Manchester. Ce sancțiuni au primit pasagerii implicați în conflict
INEDIT Un pescar din Statele Unite a ajuns în gura unei balene și a reușit să scape cu viață, motiv pentru care a fost supranumit „Pinocchio”
18:47
Un pescar din Statele Unite a ajuns în gura unei balene și a reușit să scape cu viață, motiv pentru care a fost supranumit „Pinocchio”
Mediafax
Alexei Navalnîi a fost otrăvit. Acuzații grave aduse Rusiei de cinci state europene
Digi24
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Fostă patinatoare, jefuită și ucisă brutal. A fost împușcată în propria mașină, la doar 28 de ani
Mediafax
Stubb: Imperialismul și expansiunea sunt înscrise în ADN-ul lui Putin și al Rusiei
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
România, printre ultimele locuri din lume la adopția de mașini electrice
Descopera.ro
Balcanii și Marile Puteri. Ce se întâmpla aici în anii 1912–1913
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Neuroștiință și comportament social: De ce unii oameni par că nu simt niciodată jenă?
FLASH NEWS Strategia Guvernului Bolojan în lupta cu recesiunea este “speranța”. Dezvăluirea îi aparține ministrului Economiei, USR-istul Irineu Darău
21:39
Strategia Guvernului Bolojan în lupta cu recesiunea este “speranța”. Dezvăluirea îi aparține ministrului Economiei, USR-istul Irineu Darău
CONTROVERSĂ Un sat în care se organizează Jocurile Olimpice de Iarnă a rămas, în doar trei zile, fără prezervative
21:06
Un sat în care se organizează Jocurile Olimpice de Iarnă a rămas, în doar trei zile, fără prezervative
FLASH NEWS Liberalul Rareș Bogdan îi pune condiții lui Bolojan: „Trebuie să se consulte și să ne informeze”
20:58
Liberalul Rareș Bogdan îi pune condiții lui Bolojan: „Trebuie să se consulte și să ne informeze”
FLASH NEWS Românul care a înființat singurul sat românesc din SUA a fost găsit mort în casă. Polițiștii bănuiesc că e vorba de o crimă
20:33
Românul care a înființat singurul sat românesc din SUA a fost găsit mort în casă. Polițiștii bănuiesc că e vorba de o crimă
CONTROVERSĂ Acuzații fără precedent de la un fost ministru de finanțe: Bolojan ascunde cifrele privind datoria publică și „coafează” deficitul bugetar
20:08
Acuzații fără precedent de la un fost ministru de finanțe: Bolojan ascunde cifrele privind datoria publică și „coafează” deficitul bugetar
INEDIT Un vlogger brazilian, celebru pe TikTok, învață limba română. Are un cuvânt preferat pe care îl consideră „bun la toate”
19:59
Un vlogger brazilian, celebru pe TikTok, învață limba română. Are un cuvânt preferat pe care îl consideră „bun la toate”

Cele mai noi

Trimite acest link pe