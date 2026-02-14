Care este costul războiului? Viceprim-ministrul ucrainean:„Costul se ridică la 100 de miliarde $. 90 de miliarde împrumut de la UE nu sunt suficiente”

Viceprim-ministrul Ucrainei, Taras Kachka, a declarant în cadrul Conferinței de Securitate de al Munchen că Ucraina suportă o realitate financiară dură – costul real al unui an de război se ridică la peste 100 de miliarde de dolari, iar banii veniți de la UE nu sunt suficienți pentru a menține capacitatea de apărare a Ucrainei.

Taras Kachka a precizat la Conferința de la Munchen că, deși Parlamentul European a aprobat recent un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina pentru perioada 2026-2027, această sumă este insuficientă pentru a acoperi toate nevoile de război. Potrivit politicianului ucrainean, anul acesta Kievul are nevoie de 100 de miliarde de dolari pentru a menține efortul de război împotriva Rusiei. Chiar și cu sprijin extern masiv, bugetul Ucrainei pentru 2026 se confruntă cu un deficit de aproximativ 19 miliarde de dolari necesari doar pentru a menține stabilitatea macrofinanciară.

Afirmația lui Kachka face referire la faptul că pachetele de sprijin internațional sunt adesea direcționate către obiective specific, iar costurile esențiale rămân neacoperite. Oficialii ucraineni au avertizat anterior că menținerea armatei la dimensiunea actuală pe termen lung , până la 10 ani, ar putea costa până la 700 de miliarde de dolari în cheltuieli de apărare care nu sunt incluse în bugetul de stat obișnuit.

Rusia alocă aproape 40% din buget în mașinăria de război

De cealaltă parte a baricadei, Rusia alocă pentru războiul din Ucraina aproximativ 5,1% din PIB, conform spuselor ministrului rus al Apărării, Andrei Belousov, ceea ce înseamnă aproximativ 135 miliarde de dolari. Aproximativ 82% din cheltuielile de apărare ale Rusiei din anul 2025 au mers către susținerea războiului din Ucraina. Cheltuielile ar urma să crească anul acesta, unde se estimează că aproximativ 38% din bugetul federal al Rusiei pentru anul curent este alocat apărării și securității naționale.