În prima zi a săptămânii, GÂNDUL vă oferă un banc care să vă însenineze ziua. Începeți dimineața cu zâmbetul pe buze! Banc: | „Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?”.

– Salut, Bulă! Vii la mine la nuntă?

– Când, Ștrulă?

– Sâmbăta viitoare. Nu îți cer niciun dar. Un singur lucru te rog.

– Dacă nu ceri bani, vin sigur. Și poți să mă rogi orice.

– Orice?

– Absolut orice, Ștrulă!

– În cazul ăsta, te rog să vii la nuntă în calitate de ginere, că eu m-am răzgândit și nu știu cum să le spun.

Un ardelean vine la bar:

– Două sute de votcă, în două pahare.

Barmanul întreabă:

– De ce în două pahare? Că ești singur!

– Am un prieten plecat în Irak și mi-a spus să beau și pentru el.

A doua zi la fel, a treia zi la fel și tot așa până într-o zi când vine și cere o sută de votcă într-un pahar.

– Dar ce, Doamne ferește, ți-a murit prietenul?

– Nu, m-am lăsat eu de băut.

Bulă și Bubulina au împlinit 30 de ani de căsnicie. În timpul petrecerii, apăru o zână, care le spuse că datorită faptului că s-au iubit aşa de mult, în toţi aceşti ani, le va îndeplini câte o dorinţă fiecăruia. Bubulina spuse:

– Am fost aşa de săraci în toţi aceşti ani şi nu am apucat să văd lumea. Mi-aş dori să călătorim în întreaga lume.

Zâna îşi undui mâna şi puf! Avea biletele în mână! Urmă rândul soțului. Bulă tăcu pentru un moment, după care spuse:

– Ei bine, mi-aş dori să fiu căsătorit cu o femeie cu 30 de ani mai tânără decât mine. Zâna îi îndeplini imediat dorința. Îşi undui mâna şi puf! Îl făcu de 90 de ani!

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit.

