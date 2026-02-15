Valentin Stan: Raportul unui procuror nu ar trebui să conțină imagini din presă ca dovezi

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric și jurnalist, a analizat raportul prezentat public de procurorul Alex Florența privind presupusele atacuri cibernetice asupra procesului electoral. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Cele 85.000 de atacuri cibernetice și sursa informațiilor

Analistul a pornit de la datele citite public din raport, explicând de unde provin și ce acoperă ele în mod real.

Citește de aici marele raport al lui Alex Florența. Ce scrie aici? Mai mult de 85.000 de atacuri cibernetice au fost lansate asupra infrastructurii electorale prin intermediul unor sisteme informatice localizate în peste 33 de țări. De unde a luat? De la SRI. Deci ăsta e raportul lui Florența.

Limbajul și conținutul raportului scris

Valentin Stan analizează termenii folosiți în conferința de presă și îi compară cu formulările din documentul oficial. El atrage atenția asupra ambiguității expresiilor și asupra modului în care apare menționată Federația Rusă.

În conferința lui de presă, când livrează asta, ce vezi tu aici sunt termenii cheie pe care îi folosește: actori ostili, comunitate prorusă, grupuri pro-ruse, actori din Federația Rusă, persoane certe din Rusia, cetățeni columbieni, actor statal străin. Unde este mă ăia cu Rusia care a intervenit? Păi nu e, pentru că nu există. Uite unde apare Federația Rusă: Pentru promovarea acestora, sunt utilizate reclame plătite prin intermediul tehnologiei native ads, furnizate de patru companii, semnalate cu legături… Cu legături în Federația Rusă.

Profesorul critică structura documentului și tipul de materiale incluse, considerându-le nepotrivite pentru un act juridic.