Fanii lui FC Argeș, protest la sediul FRF. „Sistem mafiot!”

15 feb. 2026, 10:31, Sport
Suporterii argeșeni au protestat la sediul FRF, după ce echipa lor a pierdut partida cu Petrolul, 1-2, ca urmare a arbitrajului lui Radu Petrescu.

În minutul 86, FC Argeș a înscris un gol valabil, anulat de Radu Petrescu fără explicații. Dani Coman l-a desființat pe „fluieraș” pentru maniera în care a condus meciul și a anunțat că se va retrage din fotbal dacă va fi suspendat pentru declarațiile dure la adresa arbitrajului.

„De zeci de ani asistăm neputincioși la modul în care lucrurile se desfășoară în interiorul fotbalului românesc: meciuri aranjate, oficiali mituiți etc. Deși aceste lucruri sunt bine știute de toată lumea, în fața legii cei responsabili rareori plătesc concret pentru faptele de corupție, așa cum ar trebui.

Ca suporteri, cunoaștem foarte bine cât de aspră poate fi legea pentru oamenii simpli: dosare penale pentru torțe, fumigene sau interdicții și amenzi pentru afișarea unor simple mesaje, prin care ne exercităm, practic, dreptul constituțional la liberă exprimare – sunt doar o parte infimă a abuzurilor cu care avem de-a face.

Așadar, de unde această dihotomie în aplicarea corectă a legii? De ce, atunci când este evident că se petrec fapte deplorabile, cei responsabili nu sunt trași la răspundere? Suspendările nu sunt suficiente în aceste cazuri.

Unde este echitatea dacă acești indivizi revin, după o perioadă de timp, să facă ce știu ei mai bine? Nici nu mai vorbim despre stăpânii lor, care rămân nederanjați și influențează, după bunul plac, desfășurarea evenimentelor.

Tragem un semnal de alarmă și cerem, odată și pentru totdeauna, în numele tuturor suporterilor nemulțumiți de starea fotbalului românesc, indiferent de culoare, aplicarea justiției.

Dacă în cazul nostru se poate, pentru fapte incontestabil mai puțin grave și periculoase, în cazul altora, care organizează sau fac parte dintr-un întreg sistem mafiot, de ce nu?” arată pagina de Facebook Violet Republic.

Foto Facebook.com/violetrepublic99

