H.D. Hartmann: „Statele Unite vor declanșa războiul tehnologic împotriva Uniunii Europene. SUA va câștiga”

Alexandra Anton Marinescu
15 feb. 2026, 10:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a continuat analiza conflictului dintre Statele Unite și Europa. El susține că tensiunile vor escalada rapid și că Washingtonul va lansa un „război tehnologic” cu efecte majore asupra Uniunii Europene. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Hartmann: „Va însemna distrugerea completă a Europei”

Analistul afirmă că Statele Unite nu vor accepta confruntarea propagandistică dusă de liderii europeni și că în următoarele luni va începe o ofensivă tehnologică. În opinia sa, miza este supraviețuirea Uniunii Europene ca actor politic și economic.

„Dar Statele Unite nu vor accepta ca Franța, de exemplu, Macron este cel care conduce războiul propagandistic. Aici lui Macron îi dau dreptate. Eu sunt absolut convins că SUA în șase luni va declanșa războiul tehnologic. Nu cu bombă. Ah, nu, nu, că nu îi ia nimeni gâtul lui Nicușor Dan din Palatul Cotroceni. SUA și China vor câștiga războiul ăsta. Va însemna distrugerea completă a Europei. Dispariția Uniunii Europene. Dispariția sistemului de alianțe. Dispariția extratereștilor. Eu am învățat un lucru de la Washington. Când pornim un război, îți vine un buget. Merită cheltuiala pe Nicușor Dan?”, afirmă H.D. Hartmann.

