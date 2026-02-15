Prima pagină » Actualitate » Ce salariu are un shaormar în 2026. Câți bani primește, în funcție de orașul din România în care este shaormeria la care e angajat

15 feb. 2026, 09:43, Actualitate
Dacă v-ați întrebat vreodată cât câștigă un shaormar, am făcut calculul pentru dumneavoastră și acum vă putem spune ce salariu lunar primește, în funcție de orașul din România în care este shaormeria la care e angajat.

Veniturile angajaților din fast-food continuă să crească în marile orașe din România, pare concluzia pe care o putem trage după această analiză. Iar shaormarii nu fac excepție.

Orașele care dau salarii de 6000 lei

În 2026, salariul net din domeniu variază semnificativ în funcție de oraș. Bineînțeles, la acești bani se adaugă bacșișul lunar, care este o parte importantă din câștigul total. Datele arată diferențe de peste 3000 de lei între veniturile din Capitală și cele din orașele mai mici. Iar bacșișul realizat poate reprezenta chiar un sfert din suma finală încasată lunar.

Cele mai mari câștiguri se înregistrează în București, unde un shaormar ajunge la aproximativ 8.000 de lei pe lună, din care 6400 lei reprezintă salariul net și diferența de 1600 lei, bacșiș. În top mai intră Cluj‑Napoca, cu aproximativ 7350 lei câștig lunar, și Timișoara, unde venitul mediu total depășește 7100 lei.

Și în alte orașe se fac bani frumoși din street food. De exemplu, în Brașov sau Constanța câștigurile trec de 6600-6700 lei, aici fiind vorba de centre urbane turistice, unde există un mare flux de clienți …și bacșișuri mai consistente.

În Iași, Sibiu sau Oradea, venitul total lunar se situează între aproximativ 6150 și 6650 lei. Și Ploiești, Arad ori Craiova se apropie de pragul de 6000 lei, în timp ce în Pitești câștigul mediu ajunge la 5800 lei.

Cât se câștigă în orașele mai mici

În orașele de provincie mai mici, veniturile totale scad, dar rămân peste 5000 lei în majoritatea cazurilor. De exemplu, în Suceava și Baia Mare se câștigă în jur de 5250 lei, iar în Bacău, aproximativ 5450 lei. Printre cele mai mici venituri se înregistrează în Botoșani, cu circa 4850 lei lunar, și Piatra Neamț, unde totalul ajunge la aproximativ 4950 lei.

În toate orașele analizate, bacșișul are o pondere semnificativă și variază în general între 700 și 1600 de lei pe lună. Evident, banii lăsați de clienți depind de traficul din shaormerie, amplasare și sezon.

Aceste variații ale câștigului între orașe sunt strâns legate de costul vieții și de puterea de cumpărare din fiecare localitate. Dacă vorbim de mari centre universitare și turistice, unde consumul este mai ridicat, acolo angajatorii oferă salarii pe măsură pentru a păstra personalul.

Dar, chiar și restul orașelor câștigul total depășește adesea media salariilor, ceea ce înseamnă că vorbim de o meserie atractivă pentru mulți români.

