Digi RCS-RDS România a făcut anunțul. Abonamentul costă 40,67 lei/lună

Operatorul Digi RCS-RDS a anunțat o nouă ofertă pentru serviciile de Internet fix, în care promite viteze ridicate și beneficii incluse. Compania promovează abonamentul Fiberlink 1000, iar prețul este de 40,67 lei pe lună.

Oferta este pentru utilizatorii care au nevoie de conexiuni rapide pentru streaming, jocuri online sau muncă de acasă.

Internet de până la 940 Mbps

Potrivit informațiilor publicate pe paginile de social media, pachetul oferă viteze de descărcare de până la 940 Mbps, ceea ce permite rularea simultană a mai multor activități online fără întreruperi. Datele arată că, în ultima vreme, traficul de Internt este în creștere și românii își conectează tot mai multe dispozitive.

Abonamentul celor de la Digi RCS-RDS include o serie de opțiuni fără costuri suplimentare, printre care:

primul router oferit gratuit;

50 GB spațiu în Digi Storage;

activarea gratuită a funcției Control Parental;

posibilitatea utilizării serviciului DNS Dynamic;

acces la platforma DIGI TV, pentru clienții care au și abonament de televiziune.

Prin aceste facilități, compania încearcă să ofere un pachet complet adaptat utilizatorilor casnici și celor care lucrează remote.

Oferta Fiberlink 1000 pune accent pe performanță și servicii integrate, Digi arătând că poate face diferența prin viteza conexiunii și beneficiile incluse.

„Februarie e momentul perfect să-ți duci Internetul la următorul nivel. Mai multă viteză înseamnă streaming fără întreruperi, gaming fără lag și work from home fără stres. Cu abonamentul Fiberlink 1000 de la DIGI, Internetul ține pasul cu tot ce faci online”, arată anunțul celor de la RCS-RDS.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Tarife Digi RCS-RDS România 2026 | Cât costă „Abonamentul Nelimitat” acum

Digi RCS-RDS oferă noul smartphone Samsung Galaxy A17 tuturor abonaților din România. Cu o singură condiție