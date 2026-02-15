Prima pagină » Sport » Dani Coman spune că se RETRAGE dacă va fi suspendat după scandalul cu Radu Petrescu. „Nu mai am ce căuta în fotbalul românesc”

15 feb. 2026, 10:16, Sport
Dani Coman a declarat că iese din fotbal dacă va fi suspendat pentru că l-a criticat pe Radu Petrescu. La meciul cu Petrolul, arbitrul a dezavantaj pe FC Argeș, echipa condusă de fostul portar al celor de la FC Rapid sau al echipei naționale.

FC Argeș a înscris în meciul cu Petrolul, la scorul de 1-1, un gol regulamentar, dar Radu Petrescu, fără nicio explicație, l-a anulat. Argeșenii au pierdut, 1-2, jocul din etapa 27 și piteștenii cer o suspendare record pentru „centralul” partidei și amenință cu judecata dacă echipa lor ratează play-off-ul din cauza acestei vicieri de rezultate.

„Așteptările sunt să dea dovadă de corectitudine, de curaj și să facă ceea ce este de făcut. Altfel se va crea un precedent periculos, așa cum au mai fost în fotbalul românesc. Trebuie dat un exemplu, nu trebuie să se mai întâmple astfel de lucruri. Cu astfel de decizii, un club se poate desființa, pleacă sponsorii de la echipă, antrenorul poate fi dat afară pentru că nu își îndeplinește un obiectiv, munca jucătorilor a ajuns bătaia de joc a unor arbitri, așa cum a fost Radu Petrescu. Nu vor mai încasa prime, contractele sunt în funcție de obiectivul stabilit, nu mai încasează primă de obiectiv, accederea în play-off. Poate fi un dezastru total pentru un club în urma unor astfel de decizii.

Nu îl acuz de nimic altceva decât de rea-voință, de incapacitatea de a mai arbitra și cel mai bine ar fi să se retragă el sau să fie suspendat o lungă perioadă. Aici se vorbește doar despre viciere de rezultat, de faptul că ne-a luat trei puncte care ne aduceau mai aproape de obiectiv, adică de accederea în play-off. Și aici nu vorbim de o echipă oarecare, vorbim de un club care face eforturi, care a crescut frumos și care își dorește să facă performanță, un club la care se investește, la care se face un stadion extraordinar, asta trebuie să îi pună pe gânduri pe cei de la CCA și să ia deciziile cele mai bune pentru fotbalul românesc.

Din punctul meu de vedere, a fost viciere de rezultat și la meciul cu UTA de acasă. Ne-a anulat un penalty clar, nu a avut nici bunul-simț să se ducă la VAR să vadă ce îi spun imaginile. În minutul 48, trebuia acordat la Mino Sota al doilea cartonaș galben, a trecut cu vederea și acel fault, am zis că și arbitrii sunt oameni și greșesc, dar ce s-a întâmplat și la meciul cu UTA și la meciul de la Ploiești mă face să cred că nu sunt coincidențe și nu sunt doar greșeli omenești. Am început să încurcăm de mult, nu de acum, dar trebuie să înțeleagă că suntem un club mare, un club cu istorie, de tradiție, care își dorește să facă performanță. Eu aștept deciziile Comisiei”, a spus Dani Coman, la PRO TV.

Noi suntem pregătiți să jucăm următoarele meciuri, să le câștigăm și să fim în play-off, să fim acolo unde poate unii nu ne doresc, dar vom fi acolo, pentru că vom fi și mai puternici, și mai uniți, și mai buni, ne vom antrena și mai bine și tot vom fi acolo. Nu am spus că a luat bani, nu am spus nimic, am spus doar că și-a bătut joc de noi, pentru ce să fiu suspendat? Că am spus un adevăr? Am spus un adevăr, iar dacă trebuie să fii suspendat în România și în fotbalul românesc că spui un adevăr, atunci eu nu mai am ce căuta în fotbalul românesc – Dani Coman

