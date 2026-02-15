Prima pagină » Actualitate » Cum scapi de gândacii de bucătărie cu soluții simple, la îndemâna oricui

15 feb. 2026, 10:00, Actualitate
Gândacii de bucătărie sunt coșmar pentru oricine, se înmulțesc rapid și sunt dificil de eliminat. Cu toate acestea, există câteva soluții simple, la îndemâna oricui.

Gândacii de bucătărie pot fi eliminați fără substanțe toxice care costă mult. Se pot folosi metode la îndemână, cu ingrediente ieftine.

Una dintre metode este cea cu bicarbonat de sodiu și zahăr. Se amestecă părți egale de bicarbonat de sodiu și zahăr, iar amestecul se presară în toate colțurile bucătăriei, sub chiuvetă și în spatele electrocasnicelor mari. Zahărul atrage insectele, iar bicarbonatul acționează rapid asupra sistemului lor digestiv, eliminându-le, notează click.ro.

O altă soluție eficientă împotriva gândacilor este cea cu oțet. Se pune puțin oțet de mere pe fundul unui borcan care a fost uns pe interior cu ulei. Borcanul se lasă peste noapte în zonele frecventate de gândaci. Insectele sunt atrase de miros, alunecă în interiorul borcanului și nu mai pot ieși.

