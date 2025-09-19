Prima pagină » Bancuri » Banc | Trei nebuni făceau gălăgie într-un avion

19 sept. 2025, 15:56, Bancuri
În această după-amiază, Gândul.ro vă aduce zâmbetul pe chip cu un nou banc savuros. De data aceasta, o situație amuzantă are loc într-un avion. Spor la râs!

Trei nebuni făceau gălăgie într-un avion.
Pilotul îi spune copilotului:
– Du-te să vezi ce este cu ei.
Copilotul vorbește cu nebunii și se întoarce în carlingă.
Pilotul întreabă:
– Ce ai făcut de i-ai liniștit?
– Ne-am jucat de-a școala și i-am trimis să-și facă temele.
După 5 minute nebunii încep iar să facă gălăgie și pilotul îi spune copilotului: Du-te și vezi ce vor de data asta!
Copilotul se duce la ei și când se întoarce pilotul îl întreabă:
– Ce ai făcut?
– Le-am corectat temele și deoarece le facuseră bine le-am deschis ușa si au iesit toți în pauză….

Bubulina, Bulă și renunțarea la plăceri

Bulă și Bubulina, după luna de miere:
– Iubitule, ce-ar fi să vindem barca ta de pescuit, cabana de vânătoare… Acum ești însurat, nu crezi c-ar fi cazul s-o cam rărești cu escapadele cu prietenii tăi dubioși?
Bulă o privește alb ca varul, cu o față terifiată.
– Dragul meu, ce e, te simți bine?
– Aaa, da.. Pentru o clipă, mi s-a părut că vorbești ca defuncta mea soție.
– Poftiiim? Ai mai fost însurat? Cu cine?
– Nu, n-am mai fost.

Banc: Patronul întreprinderii face o vizită neanunțată muncitorilor

Patronul unei întreprinderi se hotărăște să meargă să facă o vizită neanunțată muncitorilor, să vadă cum lucrează aceștia.
Plimbându-se pe șantier, vede la un moment dat un tânăr care fuma tacticos la umbra unui pom, rezemat comod de trunchiul copacului.
Văzând că tânărul nu se sinchisește de apariția lui, patronul se apropie de el și îl întreabă:
– Cu cât ești tu plătit pe lună?
– Cu 150 de euro, răspunde băiatul.
– Uite aici îți dau 150 euro, dar cară-te și să nu te mai văd pe aici!
Tânărul ia banii și pleacă.
Nervos, patronul… vezi continuarea.

