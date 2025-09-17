Bancul de după-amiază | Doi polițiști merg pe stradă. Iată bancul de miercuri după-masă, care vă va aduce garantat zâmbetul pe buze.

Doi poliţişti merg pe stradă. La un moment dat, unul din ei vede pe jos sclipind o oglindă; se apleacă, o ia şi se uită în ea.

Celălalt curios îl întreabă:

– Ce-ai găsit, bă, acolo?

– Uite, o poză de-a mea.

– Ia arată-mi-o şi mie.

Acesta ia în mână oglinda, se uită în ea şi zice:

– Bă, da ce urât erai…

