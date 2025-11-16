Bancul de duminică | Gheorghe și doctorul

Dacă e duminică, atunci încheiem săptămâna cu un nou banc haios. De data aceasta, Gheorghe se hotărăște să meargă la doctor. Cum a decurs totul, aflați mai jos.
Mere Gheorghe la doctor.
–Dezbrăcarea, bade!
-Dar, domn doctor…Io…
-Nu mă interesează! Dezbracă-te!
Se dezbracă Gheorghe la pielea goală și sta așe în fața doctorului.
–Spuneți acum, ce doriți?
–Păi, domn doctor, io am o căruță de lemne și am vrut doar să vă întreb dacă nu cumva vă interesează!
Anunțuri românești… mama ei de gramatică!
– Căutăm un om să aibă grijă de un lot de vaci care nu fumează.
– Căutăm femeie la fetiță în vârstă și nefumătoare.
– Vând câine: mănâncă orice și îi plac foarte mult copiii.
– Vând voal pentru mirese cu găurele mici.
– Castron pe placul oricărei gospodine cu fund rotund pentru batere eficientă.
– Avem ciorapi de femei lungi.
– Servim cu frișcă clientela bine bătută.
– Vând mașină de cusut mână și picior.
– Confecționăm genți din pielea clientului.
Doi patroni stau la o bere.
– Ție cum îți merge?
– Prost tare. Dar ție?
– Prost de tot.
– Auzi, dar tu mai dai salarii?
– Nuuu, de vreo trei luni nimic. Tu?
– De prin septembrie zero. Dar angajații tăi mai vin la muncă?
– De mirare, dar vin în fiecare dimineață, semnează condica, muncesc. Dar ai tăi?
– Și ai mei la fel.
Cad ei pe gânduri o vreme, când unul dintre ei zice:
– Să știi tu că ăștia vin la muncă de plăcere! Ce-ar fi să le punem o taxă de intrare?!
