Bancul de duminică | Gheorghe și doctorul

Dacă e duminică, atunci încheiem săptămâna cu un nou banc haios. De data aceasta, Gheorghe se hotărăște să meargă la doctor. Cum a decurs totul, aflați mai jos.

Mere Gheorghe la doctor.

–Dezbrăcarea, bade!

-Dar, domn doctor…Io…

-Nu mă interesează! Dezbracă-te!

Se dezbracă Gheorghe la pielea goală și sta așe în fața doctorului.

–Spuneți acum, ce doriți?

–Păi, domn doctor, io am o căruță de lemne și am vrut doar să vă întreb dacă nu cumva vă interesează!

Alte bancuri haioase

Anunțuri românești… mama ei de gramatică!

– Căutăm un om să aibă grijă de un lot de vaci care nu fumează.

– Căutăm femeie la fetiță în vârstă și nefumătoare.

– Vând câine: mănâncă orice și îi plac foarte mult copiii.

– Vând voal pentru mirese cu găurele mici.

– Castron pe placul oricărei gospodine cu fund rotund pentru batere eficientă.

– Avem ciorapi de femei lungi.

– Servim cu frișcă clientela bine bătută.

– Vând mașină de cusut mână și picior.

– Confecționăm genți din pielea clientului.

Doi patroni stau la o bere.

– Ție cum îți merge?

– Prost tare. Dar ție?

– Prost de tot.

– Auzi, dar tu mai dai salarii?

– Nuuu, de vreo trei luni nimic. Tu?

– De prin septembrie zero. Dar angajații tăi mai vin la muncă?

– De mirare, dar vin în fiecare dimineață, semnează condica, muncesc. Dar ai tăi?

– Și ai mei la fel.

Cad ei pe gânduri o vreme, când unul dintre ei zice:

– Să știi tu că ăștia vin la muncă de plăcere! Ce-ar fi să le punem o taxă de intrare?!

