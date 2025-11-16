Prima pagină » Bancuri » Bancul de duminică | Gheorghe și doctorul

16 nov. 2025, 09:52, Bancuri
Dacă e duminică, atunci încheiem săptămâna cu un nou banc haios. De data aceasta, Gheorghe se hotărăște să meargă la doctor. Cum a decurs totul, aflați mai jos.

Mere Gheorghe la doctor.

Dezbrăcarea, bade!

-Dar, domn doctor…Io…

-Nu mă interesează! Dezbracă-te!

Se dezbracă Gheorghe la pielea goală și sta așe în fața doctorului.

Spuneți acum, ce doriți?

Păi, domn doctor, io am o căruță de lemne și am vrut doar să vă întreb dacă nu cumva vă interesează!

Alte bancuri haioase

Anunțuri românești… mama ei de gramatică!

Căutăm un om aibă grijă de un lot de vaci care nu fumează.

Căutăm femeie la fetiță în vârstă și nefumătoare.

Vând câine: mănâncă orice și îi plac foarte mult copiii.

Vând voal pentru mirese cu găurele mici.

Castron pe placul oricărei gospodine cu fund rotund pentru batere eficientă.

Avem ciorapi de femei lungi.

Servim cu frișcă clientela bine bătută.

Vând mașină de cusut mână și picior.

Confecționăm genți din pielea clientului.

Doi patroni stau la o bere.

Ție cum îți merge?

– Prost tare. Dar ție?

– Prost de tot.

Auzi, dar tu mai dai salarii?

Nuuu, de vreo trei luni nimic. Tu?

– De prin septembrie zero. Dar angajații tăi mai vin la muncă?

– De mirare, dar vin în fiecare dimineață, semnează condica, muncesc. Dar ai tăi?

Și ai mei la fel.

Cad ei pe gânduri o vreme, când unul dintre ei zice:

Să știi tu ăștia vin la muncă de plăcere! Ce-ar fi le punem o taxă de intrare?!

