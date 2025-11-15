BANCUL ZILEI | Stewardesa și rotirea neașteptată

Bancul zilei are în centrul atenției o situație petrecută cu un avion la bordul căruia se află pasageri. Spor la râs.
Un avion face o rotire neașteptată și zboră răsturnat.
Stewardesa:
– Dragi pasageri, vă rog să vă păstrați calmul. Pilotul își toarnă picăturile în nas, după care vom reveni la zborul obișnuit.
Două neveste discutau despre viața lor, iar una dintre ele începe să se plângă:
– Dragă, nu știu ce să mă mai fac cu bărbată-miu! Tot timpu’, numai: „Mamei nu i-ar plăcea asta!”, „Vai, de-ar vedea mama ce facem!”, „Mama zice că nu e bine!”, „Mama face mai bine asta și tot așa!”… E băiețelul mamei! Nu mai suport, dacă-l mai aud o dată cu mă-sa, îl omor!
– Dragă, o sfătuiește cealaltă, cred că trebuie să fii mai feminină, să te comporți mai provocator, să-i trezești simțurile și să-l faci să uite de maică-sa!
Zis și făcut. Seara, tipa își îmbracă cea mai sexy lenjerie de dantelă neagră, mănuși negre de mătase… vezi continuarea.
Într-un mic orășel, avocatul acuzării cheamă primul martor, o bătrânică simpatică. Văzând-o cam emoționată, începe cu o întrebare de complezență:
– Doamnă, spuneți-mi dacă mă cunoașteți…
– Dacă te cunosc? Dar, bineînțeles că te cunosc, domnule Popescu, te știu de când erai un băiețel! Ai fost o mare dezamăgire pentru mine. Minți, manipulezi oamenii, îi vorbești pe la spate și faci afaceri necurate cu mașini! Dar cel mai rău este că-ți înșeli, fară rușine, nevasta!
Înmărmurit, avocatul încearcă să schimbe discuția și spune:
– Doamna, dar pe avocatul apărării îl cunoașteți?
– Vezi continuarea.
Iubirea mea, vezi că ți-am băgat o mie de euro pe Revolut. Îți iei și tu ceva frumos și restu’ de 400-500 să-i dai soțului tău să-și cumpere momeli și scule de pescuit, ca să plece de acasă și să petrecem weekendul împreună.
– Bună ziua, domnul George, sunt… vezi continuarea.
Bancul de sâmbătă | „Ce mașină ai?”
BANC | Bulă, Mercedesul și Patriarhia
BANCUL ZILEI | Scăldatul interzis
BANCUL ZILEI | „S-a constatat că 23% dintre accidentele rutiere sunt făcute de bețivi”
BANC | „Chelner, vreau mâncarea pe care o servește domnul din colț”