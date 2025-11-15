Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | Stewardesa și rotirea neașteptată

15 nov. 2025, 10:51, Bancuri
Bancul zilei are în centrul atenției o situație petrecută cu un avion la bordul căruia se află pasageri. Spor la râs.

Un avion face o rotire neașteptată și zboră răsturnat.
Stewardesa:
– Dragi pasageri, vă rog să vă păstrați calmul. Pilotul își toarnă picăturile în nas, după care vom reveni la zborul obișnuit.

Cele 2 neveste care se plâng de parteneri

Două neveste discutau despre viața lor, iar una dintre ele începe să se plângă:
– Dragă, nu știu ce să mă mai fac cu bărbată-miu! Tot timpu’, numai: „Mamei nu i-ar plăcea asta!”, „Vai, de-ar vedea mama ce facem!”, „Mama zice că nu e bine!”, „Mama face mai bine asta și tot așa!”… E băiețelul mamei! Nu mai suport, dacă-l mai aud o dată cu mă-sa, îl omor!
– Dragă, o sfătuiește cealaltă, cred că trebuie să fii mai feminină, să te comporți mai provocator, să-i trezești simțurile și să-l faci să uite de maică-sa!
Zis și făcut. Seara, tipa își îmbracă cea mai sexy lenjerie de dantelă neagră, mănuși negre de mătase… vezi continuarea.

Avocatul apărării și pensionara atotcunoscătoare

Într-un mic orășel, avocatul acuzării cheamă primul martor, o bătrânică simpatică. Văzând-o cam emoționată, începe cu o întrebare de complezență:
– Doamnă, spuneți-mi dacă mă cunoașteți…
– Dacă te cunosc? Dar, bineînțeles că te cunosc, domnule Popescu, te știu de când erai un băiețel! Ai fost o mare dezamăgire pentru mine. Minți, manipulezi oamenii, îi vorbești pe la spate și faci afaceri necurate cu mașini! Dar cel mai rău este că-ți înșeli, fară rușine, nevasta!
Înmărmurit, avocatul încearcă să schimbe discuția și spune:
– Doamna, dar pe avocatul apărării îl cunoașteți?
– Vezi continuarea.

1.000 de euro pe Revolut

Iubirea mea, vezi că ți-am băgat o mie de euro pe Revolut. Îți iei și tu ceva frumos și restu’ de 400-500 să-i dai soțului tău să-și cumpere momeli și scule de pescuit, ca să plece de acasă și să petrecem weekendul împreună.
– Bună ziua, domnul George, sunt… vezi continuarea.

