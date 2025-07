Bancul de duminică | „Iubitule, am slăbit 3 kilograme!”

Bancul de duminică. Doi parteneri stau de vorbă. Tipa îi zice iubitului ei că a slăbit 3 kilograme. Reacția lui stârnește amuzamentul. Spor la râs!

– Iubitule, am slăbit 3 kilograme.

– Din cât?

– Din 118 kilograme.

– Felicitări, e exact cum ai pierde o piuliță de la tanc!

Bancul de duminică. Buli și ședința cu părinții

Bunica lui Bulă se duce la ședința cu părinții.

Diriginta îi spune:

– Mamaie, nepotul tău este corigent la trei materii, are numai note de 3 și 4.

– Vai de mine! Dar note de 10 nu are chiar deloc?

– Are 10 doar la purtare, fiindcă totuși Bulă este cel mai ascultător și cuminte elev din clasă.

– Păi, doamnă dirigintă, știu care este problema. Din ce a învățat de la mine, are 10, din ce îl învățați voi… e corigent!

Într-un sat din România, trăia un țăran de 150 de ani cu soția lui

Se spune că, într-un sat din România, trăia un țăran de 150 de ani cu soția lui. Se duc ziariștii să-l vadă și mare le e surpriza când dau peste un om în putere.

– Cum ai reușit, bade, să te menții așa de bine?

– Revoluția victorioasă din 1989…

– Lasă, bade, politica! Ce-ai mâncat, ce-ai băut?

– Păi, revoluția victorioasă din 1989…

– Lasă, bade, astea! Câte femei ai avut, câți copii ai făcut, ce-ai mâncat, ce-ai băut?

Un om îi cere lui Dumnezeu 1 milion de dolari

Un om către Dumnezeu:

– Doamne!

– Da!

– Ce înseamnă pentru tine un milion de ani?

– O secundă.

– Dar un milion de dolari?

– Un cent.

Cum să trăiești 100 de ani?

Bulă, la doctor:

– Cum aș putea trăi 100 de ani?

– Fumați?!

– Nu!

– Beți?!

– Nu!

– Mâncați de la fast-food?!

