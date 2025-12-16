Victor Ponta: „Rețeaua apare doar atunci când se apasă pe butoane și încep să iasă capete. E ca un păienjeniș”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a comentat actuala scenă politică, susținând că aceasta ar fi capturată de aceleași grupuri de influență care activau și în perioada în care el era membru al Partidului Social Democrat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Fostul lider PSD a vorbit despre niște grupuri de influență în scena politică care ar controla politica românească încă din perioada în care acesta, dar și Liviu Dragnea, activau în PSD. Aceste persoane, spune Ponta, s-ar folosi de diverse tertipuri pentru a justifica problemele cu care România se confruntă, folosind ca justificare propriul caz, pe cel al lui Liviu Dragnea și acuzațiile de influență rusească din spațiul public.

„De fapt, ce s-a întâmplat atunci cu USL-ul? PSD și PNL, cele două mari partide din România, au fugit de sub escorta asta, de sub captură. Și eu și Crin Antonescu nu suntem prieteni acum, dar niciunul dintre noi nu e cu ăștia, cu rețeaua asta soroșistă. Cu Macovei, cu Kövesi, cu CTP-ul, cu ăștia, cu toți, cu toată gașca. Am reușit odată doi ani, ne-a fost chiar bine. Taxe mici, s-au dat salariile. În 2015 a început recuperarea. Care nu s-a potolit, l-au băgat, ne-au omorât, ne-au umplut de dosare. Dragnea a fost șmecher. I-a păcălit, i-a dus cu vorba și a câștigat din nou alegeri. Cum aproape câștigasem și noi în 2012. I-a păcălit, le-a zis: Gata, Ponta, asta era Antonescu, a scăpat de ei, suntem cuminți. Le-a luat puterea. După care i-au luat-o înapoi și l-au băgat și la pușcărie.”

Victor Ponta: „Este categoric o sectă, trebuie tot timpul să facă un scandal și un tărăboi, să bage pe cineva la pușcărie”