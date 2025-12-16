Prima pagină » Știri externe » Statele Unite suspendă acordul tehnologic cu Regatul Unit din cauza tensiunilor comerciale. Începutul destrămării „Relației Speciale”

Statele Unite suspendă acordul tehnologic cu Regatul Unit din cauza tensiunilor comerciale. Începutul destrămării „Relației Speciale”

17 dec. 2025, 00:02, Știri externe
Statele Unite au suspendat implementarea acordului tehnologic încheiat cu Regatul Unit, pe durata vizitei de stat a președintelui american Donald Trump la Londra.

„Relația Specială” pare să aibă de suferit de pe urma frustrărilor tot mai mari din partea administrației Trump în privința ritmului negocierilor comerciale cu guvernul Starmer.

Acordul tehnologic SUA-UK pică

Acordul tehnologic anunțat în septembrie avea ca scop „stimularea cooperării dintre cele două țări în domenii precum AI, calculul cuantic și energia nucleară”.  Negocierile comerciale dintre Washington DC și Londra au fost în desfășurare după ce Donald Trump a fost de acord să atenueze tarifele impuse asupra produselor britanice în luna mai.

SUA au suspendat însă acordul de săptămâna trecută, după ce administrația Trump a exercitat presiuni Regatului Unit pentru „concesii în domenii comerciale care nu țineau de parteneriatul tehnologic”, au declarat oficialii britanici sub anonimat pentru Financial Times.

De ce sunt nemulțumiți oficialii americani?

Oficialii SUA sunt nemulțumiți că Regatul Unit evită să discute subiectul barierelor netarifare (regulile și reglementările pentru produsele alimentare și cele industriale). Regatul Unit a fost de acord să importe 13.000 de tone de vită din SUA, gratuit, fără tarife, în fiecare an.

Cele două părți s-au angajat să continue să lucreze împreună pentru a lărgi accesul britanicilor la cât mai multe produse agricole din SUA.

Anterior, Trump a criticat taxele pe serviciile digitale impuse companiilor tech din SUA de către Marea Britanie și alți parteneri comerciali. Dar un oficial britanic a negat că taxa pe serviciile digitale din Regatul Unit, care afectează profitul companiilor americane, ar fi fost cauza majoră.

„Taxa pe serviciile digitale este o pistă falsă. Suntem pe cale să negociem unele dintre cele mai dificile chestiuni. Ambele părți așteaptă ca acest lucru să dureze. Dar dialogul rămâne deschis, activ și constructiv”, a spus un oficial britanic.

„Relația noastră specială cu SUA rămâne puternică, iar Regatul Unit este ferm angajat să se asigure că acordul de prosperitate tehnologică oferă oportunități pentru oamenii muncitori din ambele țări, a transmis un purtător de cuvânt al guvernului britanic.

