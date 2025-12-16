Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „De când a venit Traian Băsescu președinte, a făcut un „pact cu diavolul”, cu rețeaua Soros”

Andrei Rosz
16 dec. 2025, 23:00, Marius Tucă Show
Victor Ponta: „De când a venit Traian Băsescu președinte, a făcut un „pact cu diavolul”, cu rețeaua Soros”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum rețeaua Soros este cea care a capturat România cu ajutorul lui Băsescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „De fapt, au capturat România din 2006. România e o țară capturată de o rețea. O rețea de indivizi care, la un moment dat, când îi apeși pe buton, le arăți filmul de la Recorder, s-au pornit.

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum România a fost capturată de rețeaua Soros. Acesta a început prin a spune că și el este un câștigător la CEDO. Politicianul a ținut să menționeze că în vremea lui Traian Băsescu, a fost semnat un pact cu „rețeaua Soros”. De atunci, susține acesta, România este ținută captivă de această rețea extinsă. Despre Traian Băsescu, Ponta afirmă că este un șmecher care a ajuns în funcția de președinte.

„Sunt și eu câștigător la CEDO. Că numai de Dănileț se spune că e câștigător la CEDO. Am câștigat și eu… Hai să-ți spun. Și chiar voiam să te rog, Marius, în virtutea prieteniei noastre vechi, să-mi dai câteva minute, totuși, pentru că la noi se uită foarte mulți oameni normali, e foarte greu să înțelegi de fapt de unde s-a iscat totul… Noi, de când a venit Traian Băsescu președinte, în 2005 sau 2006, el a făcut un pact cu diavolul, cu o rețea. Că nu e un singur om. El era și e un șmecher. El e un șmecher care a ajuns președinte și a zis băi, fac pact cu mefisto, cu diavolul. Diavolul fiind această rețea pe care Soros, după aceea europenii, după aceea americanii, cu Biden și așa mai departe, au construit-o în România. De fapt, au capturat România din 2006. România e o țară capturată de o rețea. O rețea de indivizi care, la un moment dat, când îi apeși pe buton, le arăți filmul de la Recorder, s-au pornit. Că prima întrebare, domnule, ce s-a întâmplat în ziua aia? Nu știu? Lia Savonea a omorât pe cineva? Sau ăsta de la DNA, că nu știu cum îl cheamă, Voineag, a dat în cap cuiva? Cum v-ați apăsat toți pe un buton? Cum naiba? Uite, în Bulgaria protestează oamenii ăia pentru taxe, salarii, pensii. Băi, la noi s-au trezit deodată că nu e bună justiție, pe care tot ei au condus-o până acum.”, a explicat politicianul.

