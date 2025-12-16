Victor Ponta: „De când a venit Traian Băsescu președinte, a făcut un „pact cu diavolul”, cu rețeaua Soros”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum rețeaua Soros este cea care a capturat România cu ajutorul lui Băsescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „De fapt, au capturat România din 2006. România e o țară capturată de o rețea. O rețea de indivizi care, la un moment dat, când îi apeși pe buton, le arăți filmul de la Recorder, s-au pornit.”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum România a fost capturată de rețeaua Soros. Acesta a început prin a spune că și el este un câștigător la CEDO. Politicianul a ținut să menționeze că în vremea lui Traian Băsescu, a fost semnat un pact cu „rețeaua Soros”. De atunci, susține acesta, România este ținută captivă de această rețea extinsă. Despre Traian Băsescu, Ponta afirmă că este un șmecher care a ajuns în funcția de președinte.