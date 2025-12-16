Prima pagină » Știri externe » SUA raportează o rată a șomajului de 4,6% în urma „închiderii federale” din noiembrie și a politicilor tarifare agresive ale lui Trump

SUA raportează o rată a șomajului de 4,6% în urma „închiderii federale” din noiembrie și a politicilor tarifare agresive ale lui Trump

16 dec. 2025, 22:25, Știri externe

Creșterea numărului de locuri de muncă în SUA în luna noiembrie a fost lentă. Însă, peste așteptări după reducerile de cheltuieli guvernamentale în urma „închiderii federale”. Pe de altă parte, rata șomajului este în creștere. 

În octombrie s-a raportat cea mai mare scădere a numărului de angajați din sectorul non-agricol din ultimii 5 ani, sugerând o deteriorare a afacerilor americane după politica tarifară agresivă a președintelui Donald Trump.

Popularitatea președintelui Trump este în scădere, rata șomajului este în creștere

Rata de aprobare a președintelui Trump a scăzut la 39%, transmite un sondaj citat de Reuters.  Scăderea popularității președintelui are loc pe fondul ultimului raport deloc nefericit al Departamentului de Muncă al SUA: rata șomajului a crescut la 4,6% în ultima lună, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii 4 ani, scrie Financial Times.

Biroul de Statistică a Muncii și-a schimbat metodologia după „închiderea federală” care a durat 43 de zile, împiedicând colectarea de date de la gospodării.

Creștere lentă a numărului de joburi

Economiștii spun că s-au concentrat pe creșterile numărului de locuri de muncă în sectorul privat pentru a înțelege mai bine situația pieței muncii. Numărului locurilor de muncă din mediul privat au crescut cu 75.000 la fiecare lună în ultimele 3 luni. Numărul locurilor de muncă din sectoarele non-agricole a crescut cu 65.000 în ultima lună, scrie Reuters.

Însă, economia SUA a pierdut 105.000 de locuri de muncă în octombrie 2025,  fiind asociată cu eliminarea a 162.000 de posturi din rândul instituțiilor federale. Este cea mai mare scădere din anul 2020 încoace.

JD Vance: S-au creat 60.000 de noi joburi

Vicepreședintele american JD Vance spune că s-au investit 100 miliarde de dolari în  Keystone, Pennsylvania.

„Înseamnă 60.000 de locuri de muncă noi pe care președintele Tump le oferă. Construim o reală oportunitate aici în America”, a declarat vicepreședintele.

Vicepreședintele i-a rugat pe americani să aibă totuși „răbdare” în privința creșterii costurilor de trai.

„Chiar am făcut un progres incredibil, dar înțelegem că avem multă muncă de făcut și cer fiecărui american să aibă puțină răbdare. Vă promit, nu e nicio persoană mai nerăbdătoare să rezolve problema costurilor de trai decât Donald  J. Trump”, a spus vicepreședintele.

Trump a câștigat alegerile prezidențiale de anul trecut după ce a promis că va redresa economia SUA, care a încasat lovituri dure după inflația ridicată sub președinția democratului Joe Biden.  Inflația  s-a menținut aproape de 3% de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

„Familia americană medie a pierdut 3.000 de dolari din salariul net din cauza inflației teribile a administrației Biden. În doar 10 luni de administrație Trump, familia americană medie a câștigat aproximativ 1.000 de dolari din salariul net.”, a reamintit JD Vance.

Sursa Foto: Envato

