Victor Ponta: „Justiția înseamnă 6.4 milioane de români care au un proces”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a comentat cel mai recent scandal din justiția românească, acuzând o rețea de influență care, în loc să trateze miile de procese, s-ar ocupa cu acuzarea și condamnarea oamenilor politici. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta vorbește despre o grupare care ar fi capturat sistemul de justiție din România. Potrivit acestuia, justiția ar funcționa la directivele DNA, acționând selectiv în cazuri celebre pentru a produce tensiune în spațiul public și pentru a elimina oameni politici.

„În România, azi când vorbim, sunt 3,2 milioane de procese. Deci sunt 6,4 milioane de români care au un proces civil, comercial. Nu vorbește nimeni, îi doare în cot. E o treabă cu DNA-ul, care să facă dosare politicienilor, sau măcar să moară de frică politicienii. Și cu judecătorii de la Înalta Curte, care dacă nu bagă la pușcărie, adică degeaba acuză procurorul dacă nu găsește judecătorul, gen doamna asta, noua eroină a lor. Care m-am uitat și eu, ea era în pluton de execuție la Curtea de Apel. Toți cei, o să spun mai târziu, toți cei achitați la tribunal ajungeau la ea și ea îi băga în pușcărie. Le-a scăpat de sub escortă. Ei nu au nicio treabă cu justiția. Justiția înseamnă 6,4 milioane de români care au un proces. Îi doare în cot. Ei au condus-o.”

De asemenea, fostul lider PSD susține că partidul USR ar reprezenta însuși expresia politică a acestei rețele, acuzând partidul că și-a extins controlul politic asupra Ministerelor Apărării Naționale și Afacerilor Externe.