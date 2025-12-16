Reacția ministrului Muncii după reținerea lui Răzvan Cuc: „Justiția e justiție, nu am ce să comentez”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că nu are nicio opinie în legătură cu dosarul de corupție în care este vizat fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, reținut de procurorii DNA. Manole a subliniat că astfel de cazuri țin exclusiv de competența procurorilor și a judecătorilor, nu de zona politică.

Întrebat cum este perceput în PSD cazul care îl privește pe Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în trei guverne social-democrate, Manole a răspuns tranșant că partidul nu se implică și nu comentează anchete aflate în desfășurare.

„Nu am nicio opinie, pentru că nu este treaba mea să am o opinie. E treaba procurorilor, apoi va fi treaba judecătorilor, dacă se va ajunge acolo. PSD nu se implică în astfel de discuții, pentru că nu este cazul”, a afirmat Florin Manole.

Răzvan Cuc a fost reținut de procurorii DNA într-un dosar în care este suspectat că ar fi susținut o anumită campanie în schimbul unor foloase necuvenite, într-o speță ce ar avea legătură cu activitatea RAR.

AUTORUL RECOMANDĂ: