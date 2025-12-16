Prima pagină » Știri externe » Bărbatul român care a înjunghiat o minoră australiană în Marea Britanie a fost condamnat la detenție pe viață într-un spital de boli mintale

Bărbatul român care a înjunghiat o minoră australiană în Marea Britanie a fost condamnat la detenție pe viață într-un spital de boli mintale

17 dec. 2025, 00:23, Știri externe
Bărbatul român care a înjunghiat o minoră australiană în Marea Britanie a fost condamnat la detenție pe viață într-un spital de boli mintale

Ioan Pintaru, bărbatul român de 33 de ani care a înjunghiat o fetiță australiană de 11 ani în Marea Britanie, a fost condamnat la detenție pe viață într-un spital de boli mintale. 

Incidentul a avut loc pe 12 august 2024. Ioan Pintaru a atacat-o aleatoriu pe turista australiană minoră (acum în vârstă de 13 ani), în timp ce vizita Piața Leicester alături de mama ei.

Bărbatul a apucat-o pe minoră de cap și a înjunghiat-o „furios și în mod repetat” în timp ce ieșise din magazinul Lego, de unde cumpărase cadouri pentru familia ei, relatează BBC.

Atacatorul a pledat vinovat

Cetățeanul român a pledat vinovat în octombrie pentru vătămare corporală. Anterior, el a negat acuzațiile. Acuzatorii au decis să nu continue procesul, deoarece psihoza avută la momentul atacului nu putea dovedi că acesta avea intenția de a ucide.

La ședința de pronunțare a sentinței, instanța a aflat că victima a crezut că „va muri”. Judecătorul Richard Marks KC a declarat, potrivit The Guardian:

„Iată o declarație a mamei victimei despre cum a descris incidentul care s-a desfășurat în fața ei. A crezut cu certitudine absolută că își urmărește fiica cum este ucisă chiar în fața ei și cum retrăiește acel moment iar și iar.”

Mama victimei a povestit despre  prejudiciul emoțional și psihologic „profund” pe care l-a suferit, fiind de atunci „constant în alertă din cauza pericolului”, a continuat judecătorul.

„Simte… un profund sentiment de vinovăție pentru că nu a putut să-și protejeze fiica și îi este extrem de greu să-i acorde independența”, a continuat el.

Atacatorul era din Pucioasa, județul Dâmbovița

După ce a fost arestat de autoritățile britanice, românul a vorbit, prin intermediul unui interpret, pentru a-și confirma numele, data nașterii și faptul că nu are o adresă fixă. Pintaru este acuzat că a înjunghiat-o „de opt ori” pe fetița de 11 ani, care, la momentul incidentului, se afla alături de mama ei.

Anchetatorii au precizat că românul este originar din Pucioasa, județul Dâmbovița și nu avea domiciliu stabil în Marea Britanie. Acesta lucra ca șofer de tir. Cu câteva zile înaintea atacului, românul a publicat pe rețelele de socializare imagini din filme de groază. Acesta ar fi, la rândul său, tatăl unei fetițe.

Agentul de pază, care l-a imobilizat pe atacatorul român: „A fost groaznic”

Abdullah, paznic al unui magazin din Londra, este cel care l-a pus la pământ pe Ioan Pintaru, în momentul în care a văzut că a înjunghiat o fetiță de 11 ani în Leicester Square.

„Am auzit un țipăt, am ieșit afară și am văzut un individ care înjunghia un copil cu un cuțit. În momentul acela, am sărit la el și i-am imobilizat mâna, în care ținea cuțitul. L-am pus la podea și i-am luat cuțitul din mână. Între timp, au venit și alți colegii de-ai mei. Am sărit toți pe el și l-am imobilizat vreme de patru, cinci minute. Apoi și-a făcut apariția și Poliția, care l-a săltat pe individ și l-a arestat”, a declarat Abdullah pentru BBC.

„Am văzut cum pur și simplu individul înjunghia un copil. Nu era timp de pierdut, am sărit la el, nu puteam gândi, l-am pus jos și i-am imobilizat mâna. L-am ținut la pământ până a venit Poliția. A fost groaznic, să fiu sincer. Nu am mai fost martor la așa ceva.”, a mai precizat Abdullah.

Autorul recomandă: Cine este românul care a ÎNJUNGHIAT de 8 ori o fetiță de 11 ani, în centrul Londrei. Acesta ar fi tatăl unei copile

Recomandarea video

Citește și

JOBURI SUA raportează o rată a șomajului de 4,6% în urma „închiderii federale” din noiembrie și a politicilor tarifare agresive ale lui Trump
22:25
SUA raportează o rată a șomajului de 4,6% în urma „închiderii federale” din noiembrie și a politicilor tarifare agresive ale lui Trump
FOTO Un oraș din Maroc a fost devastat de inundații după o perioadă de secetă severă. Bilanțul: 37 de morți
20:20
Un oraș din Maroc a fost devastat de inundații după o perioadă de secetă severă. Bilanțul: 37 de morți
TURISM Politica influențează turismul. De ce Coreea de Sud devine o destinație atractivă pentru turiștii chinezi?
19:57
Politica influențează turismul. De ce Coreea de Sud devine o destinație atractivă pentru turiștii chinezi?
ULTIMA ORĂ FIFA a desemnat cel mai bun judecător al planetei. Cine este acesta
19:45
FIFA a desemnat cel mai bun judecător al planetei. Cine este acesta
APĂRARE Un fost colonel german trage un semnal de alarmă: Putin antrenează sute de mii de soldați în Belarus, la granița cu NATO. 2026-2027 sunt ani critici
19:30
Un fost colonel german trage un semnal de alarmă: Putin antrenează sute de mii de soldați în Belarus, la granița cu NATO. 2026-2027 sunt ani critici
FLASH NEWS SUA au desemnat Clan del Golfo din Columbia, cel mai mare cartel al țării și primul producător mondial de cocaină, drept organizație teroristă
18:52
SUA au desemnat Clan del Golfo din Columbia, cel mai mare cartel al țării și primul producător mondial de cocaină, drept organizație teroristă
Mediafax
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Propagandistul preferat al lui Putin amenință Europa: „Încă o dată, va trebui să distrugem Berlinul, Parisul, Viena”
Mediafax
Decizia UE cu privire la mașinile pe benzină și motorină. Sunt vizați milioane de șoferi din Europa
Click
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Cancan.ro
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este cauza morții
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Descopera.ro
Experții atrag atenția: Grupurile extremiste folosesc Inteligența Artificială pentru manipulare și recrutare
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Rețeaua apare doar atunci când se apasă pe butoane și încep să iasă capete. E ca un păienjeniș”
23:30
Victor Ponta: „Rețeaua apare doar atunci când se apasă pe butoane și încep să iasă capete. E ca un păienjeniș”
ACTUALITATE Victor Ponta: „De când a venit Traian Băsescu președinte, a făcut un „pact cu diavolul”, cu rețeaua Soros”
23:00
Victor Ponta: „De când a venit Traian Băsescu președinte, a făcut un „pact cu diavolul”, cu rețeaua Soros”
VIDEO Reacția ministrului Muncii după reținerea lui Răzvan Cuc: „Justiția e justiție, nu am ce să comentez”
22:03
Reacția ministrului Muncii după reținerea lui Răzvan Cuc: „Justiția e justiție, nu am ce să comentez”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
VIDEO Ministrul Muncii afirmă că majorarea salariului minim ar crește „extrem de puțin” cheltuielile bugetare. Cine ar fi, de fapt, principalii beneficiari
21:48
Ministrul Muncii afirmă că majorarea salariului minim ar crește „extrem de puțin” cheltuielile bugetare. Cine ar fi, de fapt, principalii beneficiari
FLASH NEWS Fostul deputat Cătălin Rădulescu a fost achitat de Curtea de Apel București în dosarul de fals revoluționar. Decizia nu este definitivă
21:29
Fostul deputat Cătălin Rădulescu a fost achitat de Curtea de Apel București în dosarul de fals revoluționar. Decizia nu este definitivă

Cele mai noi