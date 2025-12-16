Ioan Pintaru, bărbatul român de 33 de ani care a înjunghiat o fetiță australiană de 11 ani în Marea Britanie, a fost condamnat la detenție pe viață într-un spital de boli mintale.

Incidentul a avut loc pe 12 august 2024. Ioan Pintaru a atacat-o aleatoriu pe turista australiană minoră (acum în vârstă de 13 ani), în timp ce vizita Piața Leicester alături de mama ei.

Bărbatul a apucat-o pe minoră de cap și a înjunghiat-o „furios și în mod repetat” în timp ce ieșise din magazinul Lego, de unde cumpărase cadouri pentru familia ei, relatează BBC.

Atacatorul a pledat vinovat

Cetățeanul român a pledat vinovat în octombrie pentru vătămare corporală. Anterior, el a negat acuzațiile. Acuzatorii au decis să nu continue procesul, deoarece psihoza avută la momentul atacului nu putea dovedi că acesta avea intenția de a ucide.

La ședința de pronunțare a sentinței, instanța a aflat că victima a crezut că „va muri”. Judecătorul Richard Marks KC a declarat, potrivit The Guardian:

„Iată o declarație a mamei victimei despre cum a descris incidentul care s-a desfășurat în fața ei. A crezut cu certitudine absolută că își urmărește fiica cum este ucisă chiar în fața ei și cum retrăiește acel moment iar și iar.”

Mama victimei a povestit despre prejudiciul emoțional și psihologic „profund” pe care l-a suferit, fiind de atunci „constant în alertă din cauza pericolului”, a continuat judecătorul.

„Simte… un profund sentiment de vinovăție pentru că nu a putut să-și protejeze fiica și îi este extrem de greu să-i acorde independența”, a continuat el.

Atacatorul era din Pucioasa, județul Dâmbovița

După ce a fost arestat de autoritățile britanice, românul a vorbit, prin intermediul unui interpret, pentru a-și confirma numele, data nașterii și faptul că nu are o adresă fixă. Pintaru este acuzat că a înjunghiat-o „de opt ori” pe fetița de 11 ani, care, la momentul incidentului, se afla alături de mama ei.

Anchetatorii au precizat că românul este originar din Pucioasa, județul Dâmbovița și nu avea domiciliu stabil în Marea Britanie. Acesta lucra ca șofer de tir. Cu câteva zile înaintea atacului, românul a publicat pe rețelele de socializare imagini din filme de groază. Acesta ar fi, la rândul său, tatăl unei fetițe.

Agentul de pază, care l-a imobilizat pe atacatorul român: „A fost groaznic”

Abdullah, paznic al unui magazin din Londra, este cel care l-a pus la pământ pe Ioan Pintaru, în momentul în care a văzut că a înjunghiat o fetiță de 11 ani în Leicester Square.

„Am auzit un țipăt, am ieșit afară și am văzut un individ care înjunghia un copil cu un cuțit. În momentul acela, am sărit la el și i-am imobilizat mâna, în care ținea cuțitul. L-am pus la podea și i-am luat cuțitul din mână. Între timp, au venit și alți colegii de-ai mei. Am sărit toți pe el și l-am imobilizat vreme de patru, cinci minute. Apoi și-a făcut apariția și Poliția, care l-a săltat pe individ și l-a arestat”, a declarat Abdullah pentru BBC. „Am văzut cum pur și simplu individul înjunghia un copil. Nu era timp de pierdut, am sărit la el, nu puteam gândi, l-am pus jos și i-am imobilizat mâna. L-am ținut la pământ până a venit Poliția. A fost groaznic, să fiu sincer. Nu am mai fost martor la așa ceva.”, a mai precizat Abdullah.

