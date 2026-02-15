Prima pagină » Știri externe » Robert Fico acuză Ucraina de șantaj politic prin conducta Drujba: „Blochează petrolul rusesc pentru a presa Ungaria și Slovacia”

Robert Fico acuză Ucraina de șantaj politic prin conducta Drujba: „Blochează petrolul rusesc pentru a presa Ungaria și Slovacia”

15 feb. 2026, 21:25, Știri externe
Robert Fico acuză Ucraina de șantaj politic prin conducta Drujba: „Blochează petrolul rusesc pentru a presa Ungaria și Slovacia”

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a lansat duminică acuzații grave la adresa Ucrainei în cadrul unei conferințe de presă comune cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio. Fico a susținut că Ucraina folosește livrările de petrol prin conducta Drujba ca instrument de șantaj politic împotriva Ungariei și Slovaciei.

Slovacia acuză Kievul de șantaj politic

Conducta Drujba, care transportă petrolul rusesc prin Ucraina către Europa Centrală, a suferit recent avarii. Robert Fico afirmă că, deși defecțiunile au fost remediate, Ucraina întârzie în mod deliberat reluarea tranzitului către cele două state europene, Ungaria și Slovacia. Potrivit premierului slovac, acest blocaj este o metodă de presiune pentru a forța Budapesta și Bratislava să renunțe la opoziția față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Prin această blocadă, Slovacia a pierdut deja venituri de aproximativ 500 de milioane de euro pe an din taxele de tranzit și a avertizat cu represalii, precum oprirea furnizării de electricitate către Ucraina.

Marco Rubio, Secretarul de Stat SUA (stânga) și Robert Fico, premierul Slovaciei (dreapta)

Ungaria a lansat acuzații similare

O poziție similară a fost luată astăzi și de ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, care a spus în cadrul unei emisiuni de la Radio Kossuth că conducta Drujba este gata din punct de vedere funcțional, dar petrolul nu circulă din Rusia în Ungaria doar ca urmare a unei decizii politice a conducerii de la Kiev.

„Deteriorarea infrastructurii din jurul conductei nu împiedică funcționarea acesteia. Din punct de vedere tehnic, aceasta este gata să reia livrările. Prin urmare, există doar un motiv politic pentru obstrucționarea funcționării sale”, a spus Szijjártó.

Anterior, ministrul de Externe de la Budapesta l-a acuzat pe Volodimir Zelenski că a ordonat Ucrainei să blocheze livrările de petrol către Ungaria din Rusia pentru a crea dificultăți guvernului înaintea alegerilor parlamentare din luna aprilie.

Péter Szijjártó, Ministrul de Externe al Ungariei

Marco Rubio, în turneu diplomatic prin Europa

Marco Rubio a vizitat astăzi Bratislava pentru a consolida legăturile cu liderii conservatori din regiune. Deși a discutat despre cooperarea energetică, inclusiv asupra acordului cu Westinghouse pentru o nouă unitate nucleară, Rubio a menținut o poziție diplomatică în care a subliniat că Statele Unite își doresc „parteneri, nu vasali” în Europa.

Secretarul de Stat american se află zilele astea într-un turneu european pentru consolidarea relațiilor cu statele „prietene” cu administrația Donald Trump. Prima etapă a turneului său a fost în Germania, acolo un de participat la Conferința de Securitate de la Munchen. După vizita de duminică din Bratislava, Marco Rubio va vizita luni Budapesta, unde va avea o întâlnire cu premierul maghiar Viktor Orban.

