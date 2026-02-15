Trump l-a asigurat pe Netanyahu că va sprijini atacurile Israelului asupra Iranului dacă negocierile nucleare eșuează

Donald Trump l-a asigurat pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, în timpul vizitei acestuia de la Mar-a-Lago din decembrie, că Statele Unite vor sprijini atacurile israeliene asupra programului de rachete balistice al Iranului dacă nu se ajunge la un acord între Washington și Teheran cu privire la programul nuclear, au anunțat două surse familiarizate cu situația pentru CBS News.

Trump a precizat că susținerea militară este condiționată de incapacitatea de a ajunge la un „acord bun” cu Iranul, care să includă nu doar programul nuclear, ci și limitarea drastică a rachetelor balistice. Discuțiile interne de la Washington, care au implicat oficiali militari și de informații, s-au concentrat pe modul în care SUA ar putea asista Israelul, incluzând realimentarea în aer a aeronavelor și obținerea permisiunilor de survol peste țări terțe.

Pentagonul ia în considerare o nouă rundă de atacuri

Recent, jurnaliștii CBS News au aflat că oficiali din armata americană și cei din comunitatea de informații au început să ia în considerare posibilitatea de a sprijini o nouă rundă de atacuri israeliene asupra Iranului.

Nu este clar ce țări ar acorda permisiunea de survolare a SUA pentru realimentarea aeronavelor israeliene în vederea unui potențial atac. Iordania, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au declarat public că nu vor permite ca spațiul lor aerian să fie folosit pentru niciun atac asupra Iranului sau pentru atacuri iraniene asupra oricărei alte țări.

Statele Unite au trimis un al doilea portavion american, USS Gerald R. Ford, împreună cu flotila sa de nave de război în Orientul Mijlociu. Această mișcare ar plasa o putere de foc formidabilă în raza de acțiune a Iranului într-un moment de tensiune sporită.

Marco Rubio preferă diplomația

SUA și Iranul urmează să organizeze o a doua rundă de discuții nucleare la Geneva, marți, în efortul de a ajunge la un acord care să prevină războiul. Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat duminică faptul că preferă diplomația în privința Iranului și a confirmat că trimisul special american, Steve Witkoff, și Jared Kushner călătoresc în Europa „pentru a avea întâlniri importante” cu oficialii iranieni.

Dacă nu se ajunge la o înțelegere, situația va fi „foarte, foarte traumatizantă” pentru Iran

Zilele trecute, Donald Trump a menționat că Statele Unite trebuie să încheie un acord cu Iranul și a estimat că acest lucru s-ar putea întâmpla în următoarea lună. Trump le-a menționat cu această ocazie jurnaliștilor că negocierile trebuie să continue pentru a vedea dacă se poate ajunge la o soluție „corectă și bună”. În caz contrar, dacă nu se va ajunge la o înțelegere, situația va fi „foarte, foarte traumatizantă” pentru Iran. Acesta a făcut trimitere la atacurile anterioare asupra facilităților nucleare iraniene și a sugerat că un eșec al discuțiilor va duce la o „fază a doua”.

