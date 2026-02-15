Prima pagină » Actualitate » Elena Udrea s-a pozat cu un șarpe și a dat un mesaj cu subînțeles: La câți șerpi “am ținut la sân”, cu acesta a fost o joacă

15 feb. 2026, 21:51, Actualitate
O apariție relaxată și plină de umor a atras atenția în mediul online, după ce Elena Udrea a postat un mesaj ironic despre o experiență recentă la o grădină zoologică din Capitală.

Fosta politiciană a glumit pe seama întâlnirii cu un șarpe, subliniind că, spre deosebire de alte „provocări” din trecut, de data aceasta a fost doar o joacă.

”La câți șerpi “am ținut la sân”, cu acesta a fost o joacă”, a scris Elena Udrea, pe pagina sa de Facebook.

Postarea a inclus și referiri la Grumpy Zoo, descris drept un loc spectaculos și captivant, destinat atât copiilor, cât și părinților pasionați de interacțiunea cu animale blânde și prietenoase. Mesajul a stârnit rapid reacții din partea urmăritorilor, care au remarcat tonul său ironic.

Grumpy Zoo este un spațiu de agrement dedicat interacțiunii cu animale exotice și domestice, tot mai apreciat de familii. Conceptul parcului permite apropierea controlată dintre vizitatori și animale, într-un cadru sigur.

