Scandal politic după ce România a intrat în recesiune. Ciolacu îl acuză direct pe Bolojan: „Este de vină pentru cum stă România economic”

Invitat la Antena 3 CNN, fostul președinte PSD, Marcel Ciolacu, l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan de responsabilitatea pentru situația economică a României, după ce Institutul Național de Statistică a anunțat oficial intrarea țării în recesiune.

„Domnul Bolojan este de vină pentru cum stă România economic”, a declarat Ciolacu, lansând astfel un atac direct la adresa șefului guvernului.

Recesiune confirmată de INS

Vineri, Institutul Național de Statistică (INS) a comunicat că România se află în recesiune, economia înregistrând scăderi timp de două trimestre consecutive. Perioada vizată coincide exact cu mandatul lui Ilie Bolojan ca premier, între iulie și decembrie 2025.

Analiștii și politicienii s-au împărțit rapid în două tabere. Unii susțin că recesiunea este rezultatul măsurilor de austeritate implementate de guvernul Bolojan, în timp ce alții consideră că scăderea economică nu poate fi imputată premierului.

În plus, Bolojan a fost criticat de vicepreședintele PNL pe București și Ilfov și președinte al Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, care l-a acuzat că „vrea userizarea PNL”.

De asemenea, fostul președinte PNL, Crin Antonescu, l-a catalogat drept „veritabil userist”, iar europarlamentarul Rareș Bogdan a afirmat că premierul ar fi mai preocupat să mulțumească „un alt partid”, decât propriul său partid, PNL

