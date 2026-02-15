Prima pagină » Actualitate » Ambasada României în SUA anunță că Nicușor Dan participă la Consiliul de Pace al lui Trump: „Participarea subliniază sprijinul României”

15 feb. 2026, 22:31, Actualitate
Președintele României, Nicușor Dan, va fi prezent la reuniunea Consiliului pentru Pace organizată la Washington, eveniment convocat de președintele Donald Trump. România va participa în calitate de observator, într-un demers care reconfirmă angajamentul țării noastre pentru dialog, stabilitate și cooperare internațională.

Participarea șefului statului la acest congres a fost confirmată de Ambasada României din Statele Unite, printr-o postare pe Facebook în care a precizat:

”Președintele României, Nicușor Dan, va participa la viitoarea reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, convocată de președintele Donald Trump.

România va lua parte în calitate de observator, reafirmându-și angajamentul față de dialog, stabilitate și implicare internațională constructivă.

Participarea președintelui subliniază sprijinul principial al României pentru eforturile diplomatice menite să promoveze pacea și să consolideze cooperarea între națiuni, menținând totodată parteneriatul strategic cu Statele Unite”.

O astfel de invitație subliniază că parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite va continua.

