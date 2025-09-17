Continuă ziua cu zâmbetul pe buze. Banc: Examen la facultatea de medicină: „Scrieți 4 avantaje ale alăptatului la sân!”

Examen la facultatea de medicină. Subiectul: „Scrieți patru avantaje ale alăptatului la sân”.

Studentul habar nu are. Se holbează neajutorat la foaia de examen care în continuare e albă, imaculată. Ce să scrie? Oftează, se gândește: „Cat de greu poate să fie? E evident”.

În final se hotărăște. Ia pixul și scrie:

1.Laptele nu necesită fierbere.

2.Pisica nu-l poate fura.

3.E disponibil oricând e nevoie de el.

Și totuși se cereau patru avantaje. Oftează din nou, se concentrează și deodată se luminează. Ia triumfător pixul și scrie:

4.E livrat în recipiente mișto.

Să râdem în continuare:

Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.

În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.

La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată. Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.