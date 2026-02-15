Ce preț a dat o româncă care studiază în China pe mâncarea pentru o zi. Cât costă o apă plată sau o Cola

O româncă a ales să studieze în China, iar în paralel apare des în fața internauților unde prezintă detalii despre viața de acolo, costuri și cheltuieli. În cel mai recent videoclip, ea a prezentat cum decurge o zi din viața ei ca studentă, ce mănâncă și cât plătește.

„Cât cheltui într-o zi obișnuită ca student în China? Astăzi vă arăt ce am mâncat și, la final, facem calculul ca să vedem dacă este ieftin sau scump”, începe mesajul tinerei postat pe TikTok.

Cât costă viața din China pentru un student

Pentru a ajunge la facultate, Elena folosește o bicicletă pentru care are un abonament lunar. Își începe ziua cu o cafea care costă 10 yuani, adică 6 lei și 15 bani. De asemenea, în pauza dintre cursuri, tânăra mănâncă la cantina campusului, iar prânzul a costat-o aproape 10 lei.

„Am plecat la facultate și am luat o bicicletă. Nu plătesc nimic pentru ea, deoarece am abonament lunar la ea. Bineînțeles, mi-am cumpărat și o cafea – un latte cu cocos, preferatul meu – care a costat 10 yuani, adică 6 lei și 15 bani.

După ce mi-am băut cafeaua, am avut o pauză de masă de o oră și am plecat prin campus să caut ceva de mâncare. Mi-am cumpărat o clătită cu mai multe ingrediente: pui, salată și altele, pe care am dat 11 yuani, adică 6 lei și 76 de bani. De obicei, asta mănânc la prânz. Am cumpărat și o sticlă de apă, care a costat 1,90 yuani (1 leu și 14 bani)”, a mai spus Elena, potrivit Click.

Ce preț are o Cola în China

Comparativ cu România, tânăra studentă în China a plătit pentru o sticlă de Coca-Cola 4 yuani, adică 2 lei și 46 de bani.

„După ultimul curs, m-am mai plimbat prin campus și mi-am cumpărat o Coca-Cola de 680 ml, la 4 yuani (2 lei și 46 de bani). Apoi am mers la cantină, pentru că nu știam ce să aleg pentru cină – în China, cantinele aici sunt foarte mari. De la restaurantul asiatic mi-am luat un preparat japonez, care a costat 19 yuani, adică 11 lei și 68 de bani. Este unul dintre felurile mele preferate.

Am terminat de mâncat, așa că a venit momentul să facem calculul.

În total, am cheltuit 45,9 yuani, adică 28 de lei și 21 de bani.

Vouă cum vi se pare? Ieftin sau nu?”, a mai transmis Elena.