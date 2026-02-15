Prima pagină » Social » Ce preț a dat o româncă care studiază în China pe mâncarea pentru o zi. Cât costă o apă plată sau o Cola

Ce preț a dat o româncă care studiază în China pe mâncarea pentru o zi. Cât costă o apă plată sau o Cola

15 feb. 2026, 22:21, Social
Ce preț a dat o româncă care studiază în China pe mâncarea pentru o zi. Cât costă o apă plată sau o Cola

O româncă a ales să studieze în China, iar în paralel apare des în fața internauților unde prezintă detalii despre viața de acolo, costuri și cheltuieli. În cel mai recent videoclip, ea a prezentat cum decurge o zi din viața ei ca studentă, ce mănâncă și cât plătește.

„Cât cheltui într-o zi obișnuită ca student în China? Astăzi vă arăt ce am mâncat și, la final, facem calculul ca să vedem dacă este ieftin sau scump”, începe mesajul tinerei postat pe TikTok.

Cât costă viața din China pentru un student

Pentru a ajunge la facultate, Elena folosește o bicicletă pentru care are un abonament lunar. Își începe ziua cu o cafea care costă 10 yuani, adică 6 lei și 15 bani. De asemenea, în pauza dintre cursuri, tânăra mănâncă la cantina campusului, iar prânzul a costat-o aproape 10 lei.

„Am plecat la facultate și am luat o bicicletă. Nu plătesc nimic pentru ea, deoarece am abonament lunar la ea. Bineînțeles, mi-am cumpărat și o cafea – un latte cu cocos, preferatul meu – care a costat 10 yuani, adică 6 lei și 15 bani.

După ce mi-am băut cafeaua, am avut o pauză de masă de o oră și am plecat prin campus să caut ceva de mâncare. Mi-am cumpărat o clătită cu mai multe ingrediente: pui, salată și altele, pe care am dat 11 yuani, adică 6 lei și 76 de bani. De obicei, asta mănânc la prânz. Am cumpărat și o sticlă de apă, care a costat 1,90 yuani (1 leu și 14 bani)”, a mai spus Elena, potrivit Click.

Ce preț are o Cola în China

Comparativ cu România, tânăra studentă în China a plătit pentru o sticlă de Coca-Cola 4 yuani, adică 2 lei și 46 de bani.

„După ultimul curs, m-am mai plimbat prin campus și mi-am cumpărat o Coca-Cola de 680 ml, la 4 yuani (2 lei și 46 de bani). Apoi am mers la cantină, pentru că nu știam ce să aleg pentru cină – în China, cantinele aici sunt foarte mari. De la restaurantul asiatic mi-am luat un preparat japonez, care a costat 19 yuani, adică 11 lei și 68 de bani. Este unul dintre felurile mele preferate.

Am terminat de mâncat, așa că a venit momentul să facem calculul.

În total, am cheltuit 45,9 yuani, adică 28 de lei și 21 de bani.

Vouă cum vi se pare? Ieftin sau nu?”, a mai transmis Elena.

Recomandarea video

Mediafax
Marcel Ciolacu despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace: „Aș fi decis din prima zi că trebuie să mergem în Statele Unite, să stăm la aceeași masă cu Trump”
Digi24
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
Cancan.ro
Persoanele care ar putea să nu mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Adevarul
Ce ne rezervă 2026 pentru fiecare zodie, conform horoscopului chinezesc. Anul „Calului de foc” începe pe 17 februarie
Mediafax
Florin Barbu: „Ministerul Agriculturii a fost singurul minister care în anul 2025 a avut o economie de 14% la fondul de salarii.”
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Descopera.ro
Cercetătorii au surprins pentru prima dată cum se târăsc micile marsupiale spre marsupiul mamei lor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Sunt răsăriturile și apusurile mai spectaculoase iarna?
EVENIMENT Ambasada României în SUA anunță că Nicușor Dan participă la Consiliul de Pace al lui Trump: „Participarea subliniază sprijinul României”
22:31
Ambasada României în SUA anunță că Nicușor Dan participă la Consiliul de Pace al lui Trump: „Participarea subliniază sprijinul României”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 16 februarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 16 februarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
INEDIT Elena Udrea s-a pozat cu un șarpe și a dat un mesaj cu subînțeles: La câți șerpi “am ținut la sân”, cu acesta a fost o joacă
21:51
Elena Udrea s-a pozat cu un șarpe și a dat un mesaj cu subînțeles: La câți șerpi “am ținut la sân”, cu acesta a fost o joacă
NEWS ALERT Scandal politic după ce România a intrat în recesiune. Ciolacu îl acuză direct pe Bolojan: „Este de vină pentru cum stă România economic”
21:32
Scandal politic după ce România a intrat în recesiune. Ciolacu îl acuză direct pe Bolojan: „Este de vină pentru cum stă România economic”
ACUZAȚII Robert Fico acuză Ucraina de șantaj politic prin conducta Drujba: „Blochează petrolul rusesc pentru a presa Ungaria și Slovacia”
21:25
Robert Fico acuză Ucraina de șantaj politic prin conducta Drujba: „Blochează petrolul rusesc pentru a presa Ungaria și Slovacia”
SCANDAL Ciolacu, rafale către Bolojan: „A spus că țara intră în incapacitate de plată / A creat o tragedie ca apoi să creeze un salvator”
21:21
Ciolacu, rafale către Bolojan: „A spus că țara intră în incapacitate de plată / A creat o tragedie ca apoi să creeze un salvator”

Cele mai noi

Trimite acest link pe