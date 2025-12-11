Bancul de joi | 3 prietene își povestesc ce au primit de la Moș Nicolae

Weekend-ul este aproape, iar un banc bun nu face decât să ne înveselească ziua: 3 prietene își povestesc ce au primit de la Moș Nicolae.

Trei prietene își povesteau ce au primit de Moș Nicolae.

– Eu am primit o pereche de ciorapi și o cutie de bomboane fine de ciocolată.

– Eu am primit o lenjerie de dantelă superbă și o ciocolată mare cu alune.

A treia spuse fericită:

– Eu nu am primit nimic, dar a rămas până dimineața.

Să râdem în continuare:

Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.

În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.

La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.

Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.

Bill, înnebunit, începe:

– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!

Nimeni nu are curaj.

– Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.

– Toata averea mea și fata de soție!

Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.

– Bulă, mi-ai salvat fata! Toata averea mea și fata îți aparțin!

– Te dau naibii cu fata ta și cu toata averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, că-l omor!