Bancul zilei | Cum a evoluat mentalitatea femeii, din 1970 până acum

Bancul zilei arată cum a evoluat mentalitatea femeii, din 1970 până acum. Spor la râs!

Evoluția mentalității femeii:

– Anii 1970: Iubește-mă, dar fără să mă atingi!

– Anii 1980: Atinge-mă, dar fără să mă săruți!

– Anii 1990: Sărută-mă, dar fără să mai faci altceva!

– Anii 2000: Fă-mi orice, dar nu spune la nimeni!

– Din 2011: Fă-mi ceva, altfel spun la toată lumea că nu poți face nimic!

„4 avantaje ale alăptatului la sân!”

Examen la facultatea de medicină. Subiectul: „Scrieți patru avantaje ale alăptatului la sân”.

Studentul habar nu are. Se holbează neajutorat la foaia de examen care în continuare e albă, imaculată. Ce să scrie? Oftează, se gândește: „Cat de greu poate să fie? E evident”.

În final se hotărăște. Ia pixul și scrie:

1. Laptele nu necesită fierbere.

2. Pisica nu-l poate fura.

3. E disponibil oricând e nevoie de el.

Și totuși se cereau patru avantaje. Oftează din nou, se concentrează și deodată se luminează. Ia triumfător pixul și scrie:

4. E livrat în recipiente mișto.

Bulă și sensul giratoriu

Aflat la volanul mașinii lui, Bulă oprește la semafor. Apare un cerșetor din zonă și îi cere o țigară. Bulă i-o oferă imediat ca să scape de el.

Între timp, semaforul se face verde și Bulă pleacă în trombă. La următorul semafor, în mod ciudat, același cerșetor:

– Domnule, te rog, dă-mi și un foc.

Bulă îi da bricheta cu totul, ca să-l vadă plecat de lângă portieră, și pornește mai departe. La al treilea semafor, același cerșetor:

– Domnule… vezi continuarea.

Dumnezeu și milionul de euro

Doi oameni se rugau în biserică.

Primul:

– Dă-mi, Doamne, 1 milion de euro să-mi dezvolt afacerea și să-mi mulțumesc familia.

Al doilea:

– Dă-mi, Doamne, 100 de lei să-mi hrănesc familia.

După un timp, primul îi… vezi continuarea.

