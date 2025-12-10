Prima pagină » Bancuri » Bancul zilei | Cum a evoluat mentalitatea femeii, din 1970 până acum

10 dec. 2025, 08:28, Bancuri
Bancul zilei arată cum a evoluat mentalitatea femeii, din 1970 până acum. Spor la râs!

Evoluția mentalității femeii:
– Anii 1970: Iubește-mă, dar fără să mă atingi!
– Anii 1980: Atinge-mă, dar fără să mă săruți!
– Anii 1990: Sărută-mă, dar fără să mai faci altceva!
– Anii 2000: Fă-mi orice, dar nu spune la nimeni!
– Din 2011: Fă-mi ceva, altfel spun la toată lumea că nu poți face nimic!

„4 avantaje ale alăptatului la sân!”

Examen la facultatea de medicină. Subiectul: „Scrieți patru avantaje ale alăptatului la sân”.
Studentul habar nu are. Se holbează neajutorat la foaia de examen care în continuare e albă, imaculată. Ce să scrie? Oftează, se gândește: „Cat de greu poate să fie? E evident”.
În final se hotărăște. Ia pixul și scrie:
1. Laptele nu necesită fierbere.
2. Pisica nu-l poate fura.
3. E disponibil oricând e nevoie de el.
Și totuși se cereau patru avantaje. Oftează din nou, se concentrează și deodată se luminează. Ia triumfător pixul și scrie:
4. E livrat în recipiente mișto.

Bulă și sensul giratoriu

Aflat la volanul mașinii lui, Bulă oprește la semafor. Apare un cerșetor din zonă și îi cere o țigară. Bulă i-o oferă imediat ca să scape de el.
Între timp, semaforul se face verde și Bulă pleacă în trombă. La următorul semafor, în mod ciudat, același cerșetor:
– Domnule, te rog, dă-mi și un foc.
Bulă îi da bricheta cu totul, ca să-l vadă plecat de lângă portieră, și pornește mai departe. La al treilea semafor, același cerșetor:
– Domnule… vezi continuarea.

Dumnezeu și milionul de euro

Doi oameni se rugau în biserică.
Primul:
– Dă-mi, Doamne, 1 milion de euro să-mi dezvolt afacerea și să-mi mulțumesc familia.
Al doilea:
– Dă-mi, Doamne, 100 de lei să-mi hrănesc familia.
După un timp, primul îi… vezi continuarea.

Cele mai noi