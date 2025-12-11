Prima pagină » Actualitate » Curtea de Apel București anunță o conferință extraordinară de presă după scandalul declanșat de documentarul Recorder

Curtea de Apel București a anunțat organizarea unei conferințe de presă în care va prezenta date factuale și informații relevante legate de acuzațiile apărute în spațiul public în ultimele zile, în urma documentarului Recorder despre sistemul de justiție. 

Conferința are loc astăzi, 11 decembrie, de la ora 12 și este organizată pe fondul scandalului major care a pus presiune pe instituțiile din sistemul judiciar. Mai multe reacții au apărut deja în spațiul public: USR a cerut demiterea șefului DNA, Marius Voineag, CSM a transmis un comunicat dur în apărarea corupului magistraților, iar președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au anunțat propriile analize interne.

