Ion Cristoiu: „Bolojenista Adriana Săftoiu întoarce TVR la vremurile de tristă amintire ale lui Ion Iliescu”

În ultima pastilă jurnalistică, Ion Cristoiu critică dur ultima decizie a Televiziunii Române, condusă de Adriana Săftoiu, care a difuzat un material de două ore al site-ului Recorder. Reputatul om de presă califică gestul actualei conduceri a TVR drept un pas înapoi, „întoarcerea la vremurile de tristă amintire ale lui Ion Iliescu”.

Mai mult, el atrage atenția asupra impactului pe care difuzarea acestui material îl poate avea asupra percepției publice.

Potrivit lui Cristoiu, materialul Recorder, difuzat în prime-time, nu reprezintă jurnalism autentic.

„Materialul site-ului Recorder nu e jurnalism”

El arată că mai degrabă putem vorbi de un atac împotriva sistemului judiciar, organizat pentru a afecta imaginea unor magistrați percepuți ca independenți. În opinia lui Ion Cristoiu, materialul celor de la Recorder nu se înscrie în zona gazetăriei, ci face parte dintr-o „campanie angajată de Sistem” împotriva unor instanțe și a Consiliului Superior al Magistraturii.

La mijloc ar fi bătălia din interiorul „Sistemului”, cu o parte a justiției care și-a recăpătat autonomia și nu mai ascultă de comenzile politice sau de structurile de forță tradiționale.

„Materialul, nu mă surprinde, este în stilul presei Sistemului. Se iau câteva persoane nemulțumite de o realitate sau cu un anumit punct de vedere, în cazul de față magistrați, activiști de tip, activiști politic de tip SRI, progresiști, ca să le folosesc și eu expresia unor posturi de televiziune, deși nu-mi place. Aceștia pun și fac tot felul de afirmații fără nicio probă.

Iar realizatorii intervin doar din când în când.

În cazul de față, materialul Recorder nu se înscrie într-o campanie gazetărească, ci într-o campanie angajată de Sistem împotriva Înaltei Curți de Casație și Justiție, împotriva CSM, asta pe de-o parte, dar și în campania dusă de Ilie Bolojan împreună cu SRI împotriva magistraților. Deci este o combinație de tip trotil”, spune Ion Cristoiu.

„Interesul Sistemului să revină binomul SRI-DNA”

În opinia jurnalistul, scopul real al difuzării acestui material este promovarea unei justiții obediente și restabilirea influenței binomului SRI-DNA în Sistem. De aceea atrage atenția Cristoiu că publicul este plasat în fața unei manipulări subtile, prin selecția atentă a unor persoane și declarații fără probe clare.

„Pe de-o parte avem interesul Sistemului ca să se revină la binomul SRI-DNA, la acele culoare în justiție de care vorbea regretatul Dumbravă, și evident la o justiție care să asculte de comenziile Sistemului. În ultima vreme, o parte a justiției a devenit independentă, n-a mai ascultat de Sistem și apoi sistemul a hotărât să organizeze demonstrații de protest. Cum să ieși în stradă împotriva unei politici a justiției?

Ieși în stradă, nu știu, dacă a fost eliberat un violator, dar nu ieși în stradă să protestezi, pe frigul ăsta, împotriva justiției care eliberează corupți! Cel puțin pe mine, ca cetățean, mă doare în cot că eliberează corupți, dar nu mă doară deloc în cot faptul că Ilie Bolojan mai are un pic și ne sărăcește la modul absolut.

(…) Deosebitul apare prin decizia TVR, aflată sub conducerea Adrianei Săftoiu, de a difuza acest material în prime time, o premieră”, comentează Cristoiu.